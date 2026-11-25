Hiszpańsko-Turecka Izba Handlowo-Przemysłowa wyróżniła w Madrycie program odrzutowych samolotów szkolnych Hürjet, realizowany z udziałem Airbus Spain i Turkish Aerospace Industries dla Hiszpańskich Sił Powietrzno-Kosmicznych. Jak podała Anadolu Agency, nagrodę wręczono podczas 10. dorocznej ceremonii izby.

Nagrodę odebrali kierownik programu Hürjet w Airbus Spain Raúl Rosino Llamas, dyrektor ds. marketingu korporacyjnego i komunikacji Turkish Aerospace Bertan Kurt oraz Mustafa Gürsoy, szef działu lotniczego firmy. Wyróżnienie wręczył generał porucznik Miguel Ivorra Ruiz.

Kontrakt na 30 samolotów

W ramach programu Turkish Aerospace odpowiada za projektowanie i początkową produkcję samolotów, natomiast Airbus Spain koordynuje prace w Hiszpanii oraz dostosowuje maszyny do wymagań operacyjnych Hiszpańskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

W grudniu 2025 roku Hiszpania zawarła kontrakt o wartości 2,6 mld euro, czyli 2,85 mld dolarów, na program szkoleniowy obejmujący 30 samolotów Hürjet. Mają one zastąpić przestarzałe samoloty szkolne F-5. Jest to pierwszy kontrakt eksportowy na odrzutowy samolot szkolny zaprojektowany i wyprodukowany w Turcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Airbus planuje rozpocząć dostawy pierwszej partii 21 samolotów w 2028 roku. Wszystkie 30 maszyn zostanie dostosowanych do wymagań Hiszpanii. Dostawy dostosowanych samolotów, znanych jako SAETA II, a także naziemnego systemu szkoleniowego zaplanowano na lata 2031–2035. Prezes Turkish Aerospace Mehmet Demiroğlu oświadczył w październiku, że Hiszpania planuje również kupić kolejnych 15 samolotów.

Inne wyróżnienia podczas ceremonii

Izba wyróżniła także hiszpańską firmę technologiczną Indra za długotrwałą współpracę z Turcją, obecność w tym kraju oraz wkład w sektory strategiczne, w tym obronność i energetykę. Nagrody otrzymali również honorowi konsulowie Turcji w Hiszpanii za działania na rzecz wzmacniania więzi dwustronnych.

Przewodnicząca izby Yasemen Korukçu stwierdziła, że sektor obronny odgrywa coraz większą rolę w relacjach między krajami. Ambasador Turcji w Hiszpanii Nüket Küçükel Ezberci nazwała Hiszpanię szczególnym partnerem Turcji i wręczyła wyróżnienia honorowym konsulom.

Czytaj nas na