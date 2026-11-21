W Miami w USA nocne zamówienia przez Uber Eats w pierwszych godzinach po premierze Grand Theft Auto VI wzrosły o ponad 30% w porównaniu z dwoma poprzednimi czwartkami. Chodzi o okres od północy do godziny 5:00 w nocy premiery, informuje Fortune.

Rockstar Games, należące do Take-Two Interactive, podało, że światowa sprzedaż detaliczna GTA VI w pierwszym dniu wyniosła około 3,79 mld dolarów. Firma nazwała to największą premierą w historii branży rozrywkowej. Gra ukazała się 19 listopada na PlayStation 5 i Xbox Series X|S — ponad 13 lat po premierze poprzedniej części serii.

Jedzenie i napoje energetyczne dla graczy

Uber Eats zaoferował promocje na produkty, które wygodnie jeść jedną ręką podczas gry: nuggetsy McDonald’s, bezkostne skrzydełka Wingstop, pizzę Papa John’s oraz burgery Whopper Jr. od Burger King. Według Uber Eats, w skali całych Stanów Zjednoczonych zamówienia Red Bull Watermelon wzrosły o 95%, Totino’s Pizza Rolls o 54%, a Ghost Sour Strips o 46%.

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DoorDash również poinformował o wzroście zamówień chipsów, burgerów, frytek i pizzy o ponad 10% między 21:00 a 2:00 czasu wschodniego USA, w porównaniu ze średnią z sześciu poprzednich śród. Popyt na napoje energetyczne wzrósł o ponad 20%. W Miami późne zamówienia wzrosły niemal o jedną czwartą, a w Filadelfii, Detroit i Atlancie odnotowano dwucyfrowy wzrost.

Popyt na akcesoria i transmisje

Według DoorDash najbardziej wzrosły zamówienia kontrolerów i innych akcesoriów gamingowych — o 450%. Popyt na kable HDMI zwiększył się o 440%, a na zestawy słuchawkowe — o 70%. Liczba wyszukiwań GTA VI w aplikacji wzrosła o ponad 940% w tygodniu przed premierą.

Według Streams Charts w ciągu pierwszych dwóch dni GTA VI zgromadziła więcej czasu oglądania transmisji na żywo niż jakakolwiek inna gra w pełnym tygodniu po premierze. Łączny czas oglądania na Twitchu wzrósł o 61% w porównaniu z dwoma dniami przed premierą. Firma analityczna Sensor Tower oczekuje, że w pierwszych 30 dniach gra zapewni ponad 50 mln dodatkowych odwiedzin amerykańskich aplikacji restauracyjnych i dostaw jedzenia.

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