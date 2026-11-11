Naukowcy z Florida International University w Miami ustalili, że skłonność człowieka do przyciągania komarów zależy od gatunku owada. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie iScience naukowcy sprawdzili reakcje trzech gatunków komarów na 119 ochotników. Jak podaje ScienceDaily, żaden uczestnik nie przyciągał wszystkich trzech gatunków komarów.

Różne sygnały dla różnych gatunków

Zespół badał Aedes aegypti, Aedes albopictus, znanego jako komar tygrysi azjatycki, oraz Culex quinquefasciatus, czyli komara domowego południowego. Gatunki te mogą przenosić między innymi żółtą febrę, dengę, zikę i gorączkę Zachodniego Nilu.

Aedes aegypti, który głównie kąsa w dzień, częściej wybierał osoby bez dodatkowych zapachów i z niższym poziomem określonych lotnych związków chemicznych na skórze. Gatunek ten wykazał również niewielką preferencję wobec mężczyzn. Komara tygrysiego azjatyckiego bardziej przyciągały osoby, których skóra wydzielała wyższe poziomy ketonów i naturalnych lotnych związków pochodzenia roślinnego.

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Rola mikrobiomu skóry

Komar domowy południowy, który żeruje po zapadnięciu zmroku, okazał się szczególnie wrażliwy na mikrobiom skóry — zbiór bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów, które na niej żyją. Niektóre rodziny bakterii czyniły człowieka bardziej atrakcyjnym dla tych komarów, podczas gdy inne, według obserwacji badaczy, mogły je odstraszać.

Naukowcy jednocześnie pobierali próbki zapachu ciała i mikrobiomu uczestników oraz porównywali je z obserwacjami dotyczącymi wyborów komarów. Ludzka skóra emituje mieszaninę ponad tysiąca lotnych związków organicznych, z których znaczna część nie została jeszcze w pełni zbadana. Wyniki wskazują na związek między preferencjami owadów a chemicznym i mikrobiologicznym składem skóry.

Perspektywa ukierunkowanych repelentów

Badacze uważają, że wyodrębnienie składników ludzkiego zapachu, które przyciągają lub odstraszają określone gatunki komarów, może stać się podstawą repelentów specyficznych dla danych gatunków. Takie podejście może również pomóc skoncentrować działania profilaktyczne na gatunkach komarów, które rozprzestrzeniają choroby w konkretnym regionie.

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