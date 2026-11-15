Samolot pasażerski Copa Airlines i samolot towarowy UPS zderzyły się podczas kołowania na Międzynarodowym Lotnisku w Miami w USA. Co najmniej dwie osoby zostały ranne, informuje The Hindu.

Zderzenie podczas kołowania

Do incydentu doszło około godziny 21:15 w sobotę, 14 listopada. Według amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa, końcówka skrzydła Boeinga 737 linii Copa Airlines uderzyła w nos towarowego Boeinga 767 firmy UPS.

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Kontrolerzy ruchu lotniczego polecili załodze UPS ustąpić pierwszeństwa samolotowi Copa Airlines. Federalna Administracja Lotnictwa bada okoliczności zderzenia.

Pasażerowie opuścili samolot

Samolot Copa Airlines przyleciał do Miami z Panamy, podczas gdy maszyna UPS przygotowywała się do lotu do Bogoty w Kolumbii. Jak podaje publikacja, z samolotu pasażerskiego wysiedli wszyscy 166 pasażerowie i sześciu członków załogi. Następnie samolot Copa Airlines odholowano z powrotem do terminalu.

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