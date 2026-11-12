W malezyjskiej Putrajayi kompleks Nasyrul Quran, który władze kraju nazywają największym ośrodkiem produkcji Koranu w Malezji, może drukować do 3 milionów egzemplarzy świętej księgi muzułmanów rocznie w 30 językach. Przed rozpoczęciem pracy w drukarni pracownicy muszą znajdować się w stanie wudu — rytualnego oczyszczenia, którego muzułmanie dokonują przed modlitwą i podczas pracy z Koranem, informuje Taipei Times.

Kontrola na każdym etapie

Każdego dnia Nasyrul Quran drukuje około 15 tysięcy egzemplarzy, a produkcję nadzoruje od 50 do 80 pracowników. Najpierw strony drukuje się na dużych arkuszach i sprawdza, czy kolory spełniają ustalone standardy. Następnie specjaliści szukają błędów w tekście, po czym zatwierdzone arkusze trafiają do kolejnego etapu.

Kontrolę przeprowadzają eksperci znani jako Lajna Tasheh: muszą biegle władać językiem arabskim lub znać cały Koran na pamięć. Maszyny składają około 8 tysięcy arkuszy na godzinę, następnie strony są ponownie sprawdzane, składane w bloki, zszywane i oprawiane w twarde okładki. Po zakończeniu każdy egzemplarz jest jeszcze raz sprawdzany i ważony: powinien ważyć około jednego kilograma, a odchylenie może wskazywać na dodatkowe lub brakujące strony.

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Kaligrafia i lokalne motywy

Projekt rozpoczęły w 1987 roku dwie osoby, a stworzenie pierwszego rękopisu trwało dziesięć lat. Przewodniczący organizacji non-profit Yayasan Restu Abdul Latiff zaznaczył, że przepisywanie Koranu jest sztuką dzięki kaligrafii. Ponieważ Malezja nie jest krajem arabskojęzycznym, zespół musiał opanować język arabski i sztukę projektowania rękopisów.

W kompleksie powstają wydania z ornamentami inspirowanymi kulturami państw, w których językach publikowane są tłumaczenia. W szczególności praca nad chińskim wydaniem Koranu trwała siedem lat; nadzorowali ją nauczyciele znający język chiński i arabski. Jego dekoracja i kolorystyka są inspirowane kulturą chińską.

Nasyrul Quran prezentuje rzadkie rękopisy, w tym odręcznie napisane wydanie Mushaf Malaysia. Przepisanie jednej strony może zająć od sześciu do dziesięciu godzin, a stworzenie pełnego Koranu liczącego około 600 stron trwa od dwóch do siedmiu lat. Egzemplarze kompleksu są sprzedawane, a organizacje pozarządowe otrzymują je bezpłatnie do dobroczynnej dystrybucji pod warunkiem, że nie zostaną odsprzedane.

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