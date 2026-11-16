W proponowanym rezerwacie lasu namorzynowego Lundu w południowo-zachodnim Sarawaku w Malezji fotopułapki zarejestrowały rzadkiego kota płaskogłowego Prionailurus planiceps 59 razy w ciągu niemal trzech lat. Obserwacje pokazały również, że gatunek tradycyjnie uznawany za wyłącznie nocny jest aktywny nie tylko w nocy, ale także w dzień, informuje Mongabay.

Preferencja dla wyżej położonych obszarów

Naukowcy instalowali kamery na obszarze 3582 hektarów od sierpnia 2021 roku do maja 2024 roku. Najwięcej zdjęć i nagrań wideo — 49 — uzyskano na terenach podmokłych, gdzie dominuje palma nibong Oncosperma tigillarium.

Obszary te, które nie są zalewane przez pływy, znajdują się na wysokości 10–20 metrów nad poziomem morza. Występują tam słodkowodne kałuże, które mogą być dogodnymi miejscami do polowania na ryby i płazy. Na bagnach zalewanych przez pływy i położonych na poziomie morza lub w jego pobliżu gatunek zarejestrowano tylko raz.

Jednocześnie główny autor badania, pracownik naukowy Departamentu Leśnictwa Sarawaku Ahmad Ampeng, przedstawił Mongabay podział 58 wykryć: 48 w siedlisku nibongu, dziewięć w siedlisku buta-buta i jedno w zaroślach palmy nipa.

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Aktywność w dzień i kocię

W siedlisku nibongu aktywność kotów płaskogłowych osiągała szczyt około północy, jednak rejestracje trwały do późnego rana oraz po południu. Według oceny Ampenga wskazuje to, że rytm aktywności gatunku może być bardziej elastyczny, niż wcześniej sądzono.

Kamery zarejestrowały również dorosłą samicę z kocięciem. Według badacza jest to dowód obecności gatunku i możliwej aktywności rozrodczej na badanym obszarze.

Kot płaskogłowy jest wpisany na Czerwoną listę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody jako gatunek zagrożony wyginięciem. Stanowił zaledwie 0,8% z 7426 rejestracji dzikich zwierząt wykonanych przez kamery, dlatego dane te są niewystarczające do szerokiej oceny liczebności populacji na Borneo.

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