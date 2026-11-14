14 listopada w malezyjskim stanie Malakka odbywają się wybory do zgromadzenia ustawodawczego stanu: prawie 700 tys. wyborców ma wybrać przedstawicieli w 28 okręgach. O mandaty ubiega się 79 kandydatów. Jak podaje Channel NewsAsia, aby utworzyć rząd stanowy, siła polityczna lub koalicja musi zdobyć co najmniej 15 miejsc.

W 11 okręgach kandydaci rywalizują w pojedynkach dwustronnych, w kolejnych 11 — trójstronnych, a w sześciu — czterostronnych. W poprzednich wyborach w Malakce w 2021 roku koalicja Barisan Nasional zdobyła 21 mandatów, Pakatan Harapan — pięć, a Perikatan Nasional — dwa.

Sojusze w wyborach

Barisan Nasional i Perikatan Nasional startują w wyborach w formalnym sojuszu, dzieląc między sobą okręgi: Barisan Nasional wystawiła kandydatów w 23 okręgach, a Perikatan Nasional — w pięciu. Obie koalicje dążą do uniknięcia rozproszenia głosów elektoratu malajsko-muzułmańskiego.

Pakatan Harapan, koalicja premiera Malezji Anwara Ibrahima, bierze udział w wyborach w 24 okręgach. Jednocześnie po raz pierwszy od odejścia Parti Pribumi Bersatu Malaysia z Pakatan Harapan w 2020 roku testuje nieformalną współpracę z tą partią. Bersatu wystawiła kandydatów w siedmiu okręgach, a w czterech z nich uniknęła bezpośredniej rywalizacji z Pakatan Harapan.

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Według ośrodka badania opinii ILHAM Centre sojusz Barisan Nasional i Perikatan Nasional ma przewagę w 24 okręgach, podczas gdy Pakatan Harapan ośrodek uznaje za bezpieczną w dwóch. Kolejne dwa okręgi ILHAM Centre określił jako konkurencyjne. Analityk James Chin również przypuszcza, że sojusz może zdobyć co najmniej 24 z 28 mandatów.

Kluczowe okręgi i młodzi wyborcy

Wśród najbaczniej obserwowanych okręgów jest Bukit Katil, gdzie były szef rządu stanowego Adly Zahari z Pakatan Harapan ubiega się o trzecią kadencję. W okręgu Ayer Keroh wyborcy chińskiego pochodzenia stanowią 46%, a Malajowie — 44%; mandat należy do Democratic Action Party od 2008 roku.

Wyborcy w wieku od 18 do 39 lat liczą 325 047 osób, czyli 47,34% z 687 697 zarejestrowanych wyborców w stanie. W kampanii dla tej grupy poruszano kwestie zatrudnienia, dochodów, mieszkalnictwa, edukacji i kosztów życia. Politolog Sivamurugan Pandian prognozuje frekwencję na poziomie 60–65% i uważa, że decydujące mogą być głosy młodych ludzi oraz wyborców mieszkających poza stanem.

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