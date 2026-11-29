W Hiszpanii La Liga, Athletic Bilbao i Málaga potępiły domniemane rasistowskie obelgi wobec braci Iñakiego i Nico Williamsów podczas meczu w Maladze. Spotkanie na stadionie La Rosaleda 28 listopada zakończyło się zwycięstwem Athleticu 4:3, informuje Channel NewsAsia.

Kibic został wyprowadzony ze stadionu

La Liga oświadczyła, że jedna osoba została wyprowadzona ze stadionu po zgłoszeniach dotyczących incydentów. Wobec tej osoby mają zostać zastosowane środki dyscyplinarne. Liga poinformowała również, że podejmie odpowiednie kroki prawne.

La Liga podkreśliła, że rasizm i przejawy nienawiści nie mają miejsca w sporcie, oraz potępiła obelgi, które według jej informacji zostały skierowane do braci Williamsów podczas meczu Málaga–Athletic.

Baskijski nadawca publiczny EITB poinformował, że jego kamera przy boisku zarejestrowała okrzyki „małpa” skierowane do kapitana Athleticu Iñakiego Williamsa w doliczonym czasie gry. Doszło do tego po jego zderzeniu z rywalem w polu karnym Málagi, gdy piłkarz pozostawał na murawie.

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Oświadczenia klubów i dochodzenie

Dziennikarz EITB również oświadczył, że Nico Williams miał zostać rasowo znieważony wcześniej w meczu, po tym jak zdobył trzecią bramkę dla Athleticu po podaniu brata. Jednocześnie w nagraniu nie słychać tego określenia z powodu hałasu po zdobyciu gola.

Athletic potępił rasistowskie obelgi wobec swoich zawodników płynące z trybun. Málaga oświadczyła, że ustaliła tożsamość kibica i zawiesi jego karnet sezonowy jako środek zapobiegawczy do czasu rozpatrzenia skargi.

Klub poinformował, że kontaktuje się z policją, aby ustalić, czy inni widzowie mogli być zaangażowani w incydent, i jest gotowy pomagać w dochodzeniu. Iñaki Williams również padł ofiarą rasistowskich obelg podczas wyjazdowego meczu z Espanyolem w Barcelonie 25 stycznia 2020 roku.

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