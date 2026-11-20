W Mali badacze wykryli problem z połączeniem przeciwciała monoklonalnego L9LS i nowej szczepionki przeciw malarii dla niemowląt. Według ich danych przeciwciało zakłócało działanie szczepionki, dlatego naukowcy wstrzymali plany stosowania tego połączenia w celu ochrony małych dzieci.

Wyniki badania

Jak informuje STAT News, w badaniu z udziałem niemowląt w Mali L9LS wykazało 78% skuteczności w porównaniu z placebo w ochronie przed pasożytem malarii podczas sześciomiesięcznego sezonu transmisji malarii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wynik ten jest podobny do danych z wcześniejszych badań L9LS wśród starszych dzieci i dorosłych. Badacze oraz specjaliści zdrowia publicznego postrzegali przeciwciało jako środek, którego pojedynczy zastrzyk mógłby zapewnić ochronę na kilka miesięcy.

Zmiana podejścia wobec niemowląt

Przeciwciało monoklonalne planowano stosować jako dodatkową ochronę niemowląt przed rozpoczęciem podawania im szczepionek przeciw malarii. Nowe wyniki podważyły właśnie takie połączone podejście, choć badacze uważają, że L9LS może pozostać użytecznym narzędziem zapobiegania malarii.

Czytaj nas na