W Manili, stolicy Filipin, w niedzielę 15 listopada otwarto regionalny szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Przywódcy państw regionu mają omówić handel, bezpieczeństwo i przedłużający się kryzys energetyczny, a także gościć światowych przywódców.

Wizyta Trumpa pod koniec szczytu

Prezydent USA Donald Trump ma przybyć do Manili we wtorek, pod koniec szczytu. Jego wizyta może obejmować spotkanie na marginesie wydarzenia z przedstawicielami pozostałych państw Quad — Indii, Japonii i Australii.

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Może to być pierwsze spotkanie Quad podczas drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa. Grupowanie jest zasadniczo ukierunkowane na przeciwdziałanie regionalnym wpływom Chin.

Dalsze spotkania międzynarodowe

Spotkanie Quad może odbyć się kilka dni przed planowanym spotkaniem Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz Władimirem Putinem, przywódcą państwa-agresora Rosji, w Shenzhen. O programie szczytu i planowanym przyjeździe prezydenta USA informuje The Japan Times.

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