Międzynarodowy zespół geologów morskich odkrył w Rowie Mariańskim w zachodniej części Oceanu Spokojnego dowody najgłębszych znanych eksplozywnych erupcji wulkanicznych. Jak podaje Channel NewsAsia, skały piroklastyczne znaleziono na głębokości do 6,5 km pod powierzchnią oceanu w pobliżu Głębi Challengera, najgłębszego znanego punktu dna morskiego.

Próbki z dna oceanu

Do zbadania ścian Rowu Mariańskiego naukowcy wykorzystali zdalnie sterowany pojazd podwodny Jason/Medea. Wykonał on 10 zanurzeń: siedem w rejonie przedłuku w pobliżu Głębi Challengera, a kolejne trzy na mniejszych głębokościach w pobliżu Guam z powodu warunków pogodowych.

Pojazd udokumentował i zebrał skały piroklastyczne, składające się z fragmentów skał, szkliwa wulkanicznego i drobnoziarnistej scementowanej masy. Takie skały są charakterystyczną oznaką eksplozywnej erupcji wulkanicznej. Według badaczy wcześniej nie znajdowano ich na tak dużej głębokości.

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Wiek skał nie został jeszcze ustalony

Kierownik badania, geolog Robert Stern, nazwał zebrane próbki jednoznacznym produktem erupcji wulkanicznej. Jednocześnie naukowcy nie obserwowali samej erupcji i nie znaleźli jeszcze kominów, z których wydobywał się materiał piroklastyczny.

Dokładny wiek skał pozostaje obecnie nieznany, chociaż według standardów geologicznych wydają się one stosunkowo młode. Badacze próbują także ustalić, jak eksplozywne erupcje mogły zachodzić przy wyjątkowo wysokim ciśnieniu wody na takiej głębokości. Wyniki pracy opisano w czasopiśmie Frontiers in Earth Science.

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