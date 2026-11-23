W rejonie Głębi Challengera w Rowie Mariańskim badacze odkryli ślady wybuchowej erupcji wulkanicznej na głębokości około 6 tysięcy metrów. Chodzi o najgłębszy znany piroklastyczny spływ wulkaniczny. O znalezisku informuje Live Science.

Znalezisko w strefie spokojnej wulkanicznie

Osady piroklastyczne zarejestrowano na zboczach Głębi Challengera — najgłębszej części Rowu Mariańskiego i oceanu światowego. Kamery zdalnie sterowanego pojazdu Jason/Medea podczas zanurzenia w 2014 roku zarejestrowały płaskie formacje skalne w trzech miejscach na odcinku o długości około 100 kilometrów.

Próbki skał wniesione na pokład statku zawierały szkło wulkaniczne i miały strukturę spływu piroklastycznego. Badacze zaznaczają, że szkło wulkaniczne szybko rozpada się w wodzie oceanicznej, dlatego jego obecność wskazuje na stosunkowo niedawny wiek erupcji. Skały są obecnie dokładniej datowane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ciśnienie powinno powstrzymywać wybuchową erupcję

Głębia Challengera znajduje się w zachodniej części Oceanu Spokojnego, gdzie płyta pacyficzna zanurza się pod płytę mariańską. Badany obszar leży między rowem a grzbietem oceanicznym. Naukowcy oczekiwali, że będzie on spokojny wulkanicznie, ponieważ zgodnie z powszechnymi wyobrażeniami w tej części strefy subdukcji nie ma wystarczająco dużo ciepła do powstawania magmy.

Na głębokości odkrytych spływów ciśnienie wody jest równoważne około 592 ziemskim atmosferom. W takich warunkach rozpuszczone w magmie woda i dwutlenek węgla zwykle nie mogą szybko się rozszerzać i powodować wybuchowej erupcji. Autorzy badania przypuszczają, że proces mógł być związany z płynem nadkrytycznym — stanem materii o właściwościach gazu i cieczy.

Obserwacje wskazują również, że skorupa ziemska w tym rejonie rozciąga się inaczej po stronie wschodniej i zachodniej. Dalsze badania geochemiczne zebranych skał mogą pomóc ustalić pochodzenie magmy i wyjaśnić wulkanizm w tej niezwykłej części systemu mariańskiego.

Czytaj nas na