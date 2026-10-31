Archeolodzy odkryli na stanowisku Oued Beht w północno-zachodnim Maroku rozległą budowlę, która prawdopodobnie miała charakter obronny. Jej pierwotną budowę datuje się na okres około 4–3,5 tysiąca lat temu. Jak informuje ScienceDaily, jest to najstarsza potwierdzona duża konstrukcja obronna w Afryce Północnej poza Egiptem.

Fosa, wał i mur na grzbiecie

Nowe wykopaliska z 2023 roku doprecyzowały charakter budowli, której ślady zauważano już od lat 30. XX wieku. Na wąskim odcinku grzbietu między rzeką a wąwozem badacze udokumentowali wielofazowy system składający się z fosy, wału i muru. Odcinał on i chronił południowy kraniec grzbietu Oued Beht.

Datowanie radiowęglowe osadów związanych z tymi konstrukcjami umieściło ich pierwotne wzniesienie w czasie odpowiadającym epoce brązu w innych częściach zachodniego basenu Morza Śródziemnego. Naukowcy uważają, że budowa takiego systemu wymagała planowania, koordynacji i mobilizacji siły roboczej.

Dokładne zagrożenie, przed którym budowano umocnienia, pozostaje nieznane. Badacze przypuszczają, że mogły one wiązać się z rosnącą konkurencją o ziemię i zasoby lub z kontrolą przemieszczania się przez terytorium, a niekoniecznie z zewnętrzną inwazją.

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Osada i powiązania śródziemnomorskie

Wykopaliska w Oued Beht ujawniły również znaczną koncentrację działalności ludzkiej na obszarze co najmniej 10 hektarów. Najwcześniejsza duża faza istnienia stanowiska przypada na połowę IV i początek III tysiąclecia p.n.e., czyli późny neolit. Ówczesna społeczność uprawiała jęczmień i pszenicę, wykorzystywała dzikie rośliny oraz hodowała zwierzęta.

Na stanowisku znaleziono tysiące szlifowanych kamiennych siekier i innych narzędzi, a także ceramikę, niekiedy zdobioną malowaniem. Badacze nie ustalili, czy Oued Beht było stałą osadą, czy ośrodkiem sezonowym, jednak nazywają je ważnym ośrodkiem w krajobrazie północno-zachodniego Maroka.

W XI–XIII wieku n.e. grzbiet wykorzystano ponownie: budowlę obronną przebudowano, na sąsiednim wzgórzu pojawiła się osada lub gospodarstwo, a między dwoma miejscami urządzono cmentarz. Badacze wskazują również na związki społeczności północno-zachodniej Afryki z szerszymi sieciami śródziemnomorskimi, w tym z terenami dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii.

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