W meksykańskim Matamoros w stanie Tamaulipas zgłoszono blokady dróg po zatrzymaniu przez siły federalne Axela Alfredo Cárdenasa Rodrígueza. Jak informuje Mexico News Daily, zatrzymany jest synem José Alfredo Cárdenasa Martíneza, znanego jako El Contador. Według El Economista Cárdenas Martínez kieruje frakcją Ciclones Kartelu Zatoki.

Zatrzymanie w Matamoros

Minister obrony Omar García Harfuch oświadczył, że jednostki sił specjalnych meksykańskiej armii oraz Gwardia Narodowa zatrzymały w Matamoros dwie osoby, w tym Cárdenasa Rodrígueza. Według niego zatrzymanego zidentyfikowano jako drugiego w hierarchii frakcji Ciclones.

García Harfuch twierdzi, że Cárdenas Rodríguez jest powiązany z zabójstwami, porwaniami, wymuszeniami oraz przemytem narkotyków, broni i ludzi do Stanów Zjednoczonych. Urzędnik oświadczył również, że uważa się go za odpowiedzialnego za atak na pracowników meksykańskiego Sekretariatu Bezpieczeństwa 17 maja, w wyniku którego zginął jeden funkcjonariusz organów ścigania, a kilku innych zostało rannych. Według ministra podczas operacji zabezpieczono broń, magazynki, amunicję, narkotyki i pojazd, a obu zatrzymanych przetransportowano samolotem do Meksyku.

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Blokady i funkcjonowanie mostów

Przedstawicielstwo rządu Tamaulipas ds. bezpieczeństwa poinformowało o zatrzymaniu „priorytetowego celu” powiązanego z zorganizowaną grupą przestępczą, nie podając nazwiska podejrzanego. Władze zaleciły mieszkańcom unikanie zablokowanych obszarów, korzystanie z alternatywnych tras i śledzenie oficjalnych komunikatów.

Blokady odnotowano w Matamoros i Río Bravo, a także na drogach między Matamoros a Reynosa oraz między Matamoros a Ciudad Victoria. Według gazety Reforma do blokowania ruchu wykorzystywano środki transportu publicznego, ciężarówki i samochody, z których kierowców zmuszano do wyjścia. Pojawiły się również doniesienia o strzelaninie w Matamoros i innych częściach Tamaulipas.

Policja w amerykańskim Brownsville poinformowała o tymczasowym zamknięciu wszystkich międzynarodowych mostów między miastem w Teksasie a Matamoros z powodu incydentu związanego z bezpieczeństwem. Później przekazała, że mosty wznowiły normalne funkcjonowanie. Ministerstwo Edukacji Tamaulipas odwołało również popołudniowe zajęcia w szkołach w Matamoros.

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