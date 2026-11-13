W australijskim mieście Mount Isa rząd federalny i władze stanu Queensland uzgodniły finansowanie studium wykonalności proponowanego centrum badań nad minerałami krytycznymi. Informuje o tym ABC News.

Rada Miejska Mount Isa i Uniwersytet Queensland wcześniej przedstawiły biznesplan centrum, którego deklarowany koszt wynosi 145 mln dolarów. Firmy wydobywcze będą mogły analizować tam próbki skał z lokalnych złóż, aby określić występujące minerały i ocenić opłacalność ich wydobycia.

Finansowanie studium

Rząd federalny i rząd Queensland przeznaczą na studium wykonalności po 241 250 dolarów. Kolejne 482 500 dolarów ma zapewnić Rada Miejska Mount Isa.

Asystent federalnego ministra zasobów Anthony Chisholm oświadczył, że projekt powinien pomóc potwierdzić potencjał regionu i przyciągnąć inwestycje przemysłowe. Centrum ma powstać w pobliżu lotniska Mount Isa, między kopalnią George Fisher a lotniskiem.

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Alternatywa gospodarcza

Projekt jest rozpatrywany w kontekście zamknięcia podziemnej kopalni miedzi w Mount Isa w lipcu 2025 roku. Wówczas w społeczności liczącej około 19 tys. osób pracę straciło niemal 500 pracowników.

Jednocześnie w szerszym regionie Północno-Zachodniej Prowincji Mineralnej realizowanych jest około 85 projektów dotyczących minerałów krytycznych. Dyrektor Instytutu Zrównoważonych Minerałów Uniwersytetu Queensland Rick Valenta zauważył, że lokalna baza analityczna może zmniejszyć koszty i opóźnienia związane z wysyłaniem próbek skał do innych części Queenslandu, Australii lub za granicę.

Według szacunków centrum może stworzyć do 50 stałych miejsc pracy. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, obiekt będzie działał wraz z podobnymi instytucjami w Mackay i Townsville: w Mount Isa będą prowadzone wstępne analizy, w Mackay testy na małą skalę, a w Townsville testy na dużą skalę.

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