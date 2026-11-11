W mieście Mount Gambier w południowo-wschodniej Australii przy głównej ulicy handlowej Commercial Street rośnie liczba pustych lokali i ogłoszeń o wynajmie. Wysokie stopy procentowe, inflacja, rosnące koszty operacyjne oraz zakupy online zwiększają presję na lokalne firmy handlu detalicznego, informuje ABC News.

Mount Gambier, liczące około 30 tysięcy mieszkańców, jest centrum handlowym szerszego regionu Limestone Coast. Życie handlowe miasta tradycyjnie koncentrowało się przy Commercial Street. Jednak na odcinku długości 1,2 kilometra między ulicami Wehl i Crouch działa obecnie niewiele sklepów detalicznych.

Koszty dużych lokali

Współwłaścicielka sklepu Country Attitude, Katie Gandolfi, która prowadzi działalność przy tej ulicy od 22 lat, zaznaczyła, że zmniejszanie się liczby sklepów szkodzi wszystkim przedsiębiorcom. Jej zdaniem mniej aktywna główna ulica może skłonić klientów do szukania potrzebnych produktów poza miastem.

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Prezes Izby Handlowej Mount Gambier Samuel Taylor oświadczył, że utrzymywanie dużych powierzchni handlowych przy Commercial Street staje się coraz mniej opłacalne. Duże lokale wymagają większych zapasów towaru do ekspozycji, a niesprzedane towary codziennie zwiększają koszty firm. Jego zdaniem przedsiębiorcy przechodzą na model mniejszych i tańszych lokali, podczas gdy dla dużych detalistów korzystniejsze jest przenoszenie się z tradycyjnej głównej ulicy z powodu kosztów najmu i działalności operacyjnej.

Stawianie na usługi i nowe lokale

Katie Gandolfi zwróciła również uwagę, że przy Commercial Street coraz częściej otwierają się lokale gastronomiczne oraz firmy z sektora usług, w tym gabinety medyczne i salony fryzjerskie. Takie usługi wymagają osobistej wizyty klienta, dlatego są mniej zależne od handlu internetowego.

Jednocześnie przy ulicy pojawiają się nowe firmy. Kieran Hine dwa tygodnie temu otworzyła lodziarnię i sklep ze słodyczami Lollies & Scoops, a dwa lokale, które wcześniej stały puste, zostały już wynajęte. Burmistrzyni Mount Gambier Lynette Martin nazwała zmiany wśród najemców cyklicznymi i poinformowała, że rada miasta pracuje nad planem generalnym centralnej dzielnicy biznesowej, przewidującym modernizację głównej ulicy.

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