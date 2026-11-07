Deputowani Kongresu Miasta Meksyk zaproponowali zaostrzenie odpowiedzialności karnej za trucie zwierząt w miejscach publicznych. Jeden z projektów ustaw przewiduje do dziewięciu lat więzienia, jeśli w wyniku zatrucia zwierzę padło. Inicjatywy pojawiły się po śmierci czterech psów wskutek toksycznych przynęt w dzielnicy Condesa, informuje Mexico News Daily.

Kary za trucie

Deputowana Partii Pracy Diana Barragán przedstawiła propozycję, aby wprost uznać trucie za okoliczność obciążającą w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z jej projektem zatrucie, które spowodowało obrażenia u zwierzęcia, mogłoby być karane więzieniem do pięciu lat. Jeśli zwierzę padło, kara wynosiłaby od trzech do dziewięciu lat.

Projekt proponuje objąć tymi przepisami substancje toksyczne, skażoną żywność, a także inne czynniki chemiczne lub biologiczne. Barragán oświadczyła, że obowiązujące przepisy pozostawiają luki, ponieważ nie definiują osobno trucia. Zwróciła również uwagę na zagrożenie, jakie toksyczne przynęty w parkach, ogrodach i na chodnikach stanowią dla dzieci oraz przechodniów.

Inne inicjatywy ustawodawcze

Deputowana partii Ruch Obywatelski Luisa Fernanda Ledesma Alpízar zaproponowała zwiększenie kar więzienia i grzywien o maksymalnie dwie trzecie za rozłożenie kilku zatrutych przynęt lub powtarzające się ataki. Jej inicjatywa przewiduje także możliwość czasowego zakazu kupowania, adoptowania lub opiekowania się zwierzętami przez skazanych po ich zwolnieniu. Takie ograniczenia proponuje się wpisywać do rejestru osób skazanych za znęcanie się nad zwierzętami.

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Kolejna propozycja deputowanej Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej Tanii Nanette Larios Pérez przewiduje od czterech do ośmiu lat więzienia za zabijanie zwierząt lub stwarzanie zagrożenia dla ich życia albo zdrowia za pomocą trucizny, szkodliwych chemikaliów, ukrytych ostrych przedmiotów lub przynęt z domieszkami. Wszystkie projekty przekazano do rozpatrzenia komisjom.

Sprawa zatrutych przynęt

Trwa śledztwo w sprawie 58-letniego Salvadora „N”. Prokuratura twierdzi, że od 26 do 28 października pozostawiał on w Parque España i na przyległych ulicach kawałki mięsa oraz kiełbasy z ukrytymi tabletkami metomylu — wysoce toksycznego insektycydu. Według prokuratury wpłynęło siedem skarg od właścicieli zwierząt: cztery psy padły, a kolejne trzy były leczone.

Mężczyzna został zatrzymany 30 października w pobliżu parku, a następnego dnia postawiono mu zarzut znęcania się nad zwierzętami. Sąd pozostawił go w areszcie na czas śledztwa, którego zakończenie śledczy mają dwa miesiące. Salvador „N” nie został uznany za winnego. Śledczy sprawdzają również jego twierdzenie, że rzekomo działał w odpowiedzi na atak psa na jego syna.

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