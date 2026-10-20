W Narodowym Muzeum Antropologii w Meksyku trwa wystawa prac powstałych we współpracy meksykańskich rzemieślników z projektantami z Syrii, Libanu, Iranu i Indii. Ekspozycja prezentuje rezultaty rezydencji Crafting Design Futures, zorganizowanej przez Design Doha w ramach wymiany kulturalnej między Katarem a Meksykiem, jak podaje Mexico News Daily.

Podczas rezydencji rodzinne warsztaty rzemieślnicze w stanach Michoacán i Jalisco oraz w Meksyku gościły projektantów z Bliskiego Wschodu i Azji Południowej. Uczestnicy badali, jak odziedziczona wiedza rzemieślnicza może wpływać na współczesne wzornictwo.

Ceramika i tradycyjne grawerowanie

W Guadalajarze irańska projektantka Yasamin Shaikhi, pracująca w Katarze, wraz ze studiem Estudio Guerrero stworzyła ceramiczne naczynie Shared Traces. Dzieło inspirowane jest nasrydzką ceramiką z Al-Andalus i ma koronę z ręcznie kutych metalowych płatków, które odbijają światło na szkliwionej powierzchni.

W Xochimilco syryjski projektant Kenan Alkuwatli współpracował z rzemieślnikiem José Cruzem, znanym z techniki pepita — ornamentu z kropek. Na potrzeby pracy MANUS0X autorzy cyfrowo zreinterpretowali liczący tysiące lat motyw roślinny z Meczetu Umajjadów w Damaszku, podzielili go na tysiące fragmentów i włączyli do tradycyjnej meksykańskiej techniki pepita.

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Miedź i motywy natury

W mieście Uruapan libańska projektantka Shireen Sbaity stworzyła rzeźbę Raíz de Vida wspólnie z ceramikami Norberto i Rosi. Dzieło łączy figuratywny styl projektantki z barwnymi przedstawieniami zwierząt, twarzy i elementów natury, charakterystycznymi dla prac meksykańskich rzemieślników.

Kolejny projekt powstał w Santa Clara del Cobre, znanym z tradycji ręcznego kucia miedzi. Brytyjsko-indyjski projektant Armaan Bansal i rzemieślnik Alan Pureco wykonali pracę Despierto a estas horas z niewielkimi otworami w miedzi, przez które przenika światło. Według autorów nawiązuje ona do rozwoju meksykańskiej architektury.

Wystawa będzie czynna w przestrzeni Media Luna muzeum do 1 listopada, a wstęp jest bezpłatny. Projekty są częścią katarskiej inicjatywy Years of Culture, poświęconej w 2026 roku Meksykowi i Kanadzie.

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