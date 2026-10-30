W mieście Meksyk w Meksyku policja zatrzymała 58-letniego mężczyznę, którego śledczy sprawdzają pod kątem możliwego związku z pozostawieniem zatrutego mięsa w pobliżu parku España. Zginęły po nim cztery psy. Jak podaje Mexico News Daily, prokuratura miasta Meksyk podkreśliła, że udział zatrzymanego w śmierci zwierząt jest nadal ustalany.

Zatrzymanie w pobliżu parku

Mężczyznę, którego funkcjonariusze nazwali Salvadorem „N”, zatrzymano w piątek około godziny 6:20 na skrzyżowaniu ulic Atlixco i Juan Escutia, około przecznicę od parku. Według prokuratury był podobny do osoby, której wizerunek rozpowszechniano w mediach społecznościowych.

Funkcjonariusze oświadczyli, że mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec policjantów, dlatego zatrzymano go za stawianie oporu funkcjonariuszom i przekazano prokuratorom. Śledczy analizują nagrania wideo i przesłuchują ludzi, aby potwierdzić jego tożsamość oraz ustalić, gdzie przebywał w czasie możliwego otrucia psów.

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Zatrute mięso i śledztwo

Prokuratura poinformowała o czterech martwych psach i trzech zawiadomieniach od ich właścicieli. Pierwsze przypadki śmierci zwierząt we wtorek stały się podstawą wszczęcia śledztwa w sprawie znęcania się nad zwierzętami. W środę po leczeniu w szpitalu weterynaryjnym w pobliżu parku México zmarł czwarty pies — kundelek, natomiast dwa inne zwierzęta wypisano po leczeniu.

Według prokurator generalnej miasta Meksyk Berty Alcalde Luján, ekspertyza wykazała w kapsułkach wewnątrz mięsa metomyl — wysoce toksyczny insektycyd. Jak podaje La Jornada, władze zabezpieczyły 14 kawałków prawdopodobnie zatrutego mięsa: cztery we wtorek w parku España, dziewięć następnego dnia w parku i na przyległych ulicach oraz jeszcze jeden w pobliżu w czwartek.

Według wstępnej wersji policji zatrute kawałki kiełbasy mogły zostać pozostawione w ramach zemsty po tym, jak pies zaatakował krewnego zatrzymanego kilka dni wcześniej. Jednocześnie władze nie ustaliły tego motywu. Burmistrzyni dzielnicy Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega zaapelowała do odwiedzających parki España i México, aby nie pozwalali zwierzętom domowym podnosić jedzenia z ziemi oraz przekazywali śledczym znane im informacje.

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