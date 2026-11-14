W niemieckim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie wszystkie trzy partie zatwierdziły umowę koalicyjną dotyczącą sojuszu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, Lewicy i Zielonych. Jak informuje Der Spiegel, będzie to pierwszy w Niemczech rząd krajowy w takim formacie. Wieczorem umowa ma zostać podpisana w Greifswaldzie.

Jednogłośne poparcie SPD

Lewica i Zieloni poparli dokument wcześniej, a SPD zatwierdziła go na nadzwyczajnym zjeździe partii w Güstrowie. Głosowanie socjaldemokratów było jednogłośne.

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Premierka kraju Manuela Schwesig, reprezentująca SPD, wystąpiła w Güstrowie przed około 120 delegatami. Nazwała umowę koalicyjną silną i oświadczyła, że stanowisko socjaldemokratów znalazło odzwierciedlenie w wielu jej postanowieniach.

Odmowa współpracy z AfD

Schwesig podkreśliła również, że koalicja SPD, Zielonych i Lewicy nie będzie współpracować z partią Alternatywa dla Niemiec. W Schwerinie, stolicy kraju związkowego, wkrótce ma rozpocząć pracę koalicyjny rząd trzech partii.

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