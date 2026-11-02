W meksykańskim mieście Uruapan około 2 500 osób wzięło udział w marszu na rzecz sprawiedliwości i pokoju, poświęconym pierwszej rocznicy zabójstwa burmistrza Carlosa Manso. Pochód poprowadziła jego partnerka i obecna burmistrz miasta Grecia Quiroz — podaje Mexico News Daily.

Uczestnicy wyruszyli spod pomnika generała Lázaro Cárdenasa i dotarli na plac Morelosa, gdzie Manso został zastrzelony 1 listopada 2025 roku podczas wydarzenia z okazji Dnia Zmarłych.

Pomnik ku czci burmistrza

Na zakończenie marszu na centralnym placu Uruapanu odsłonięto pomnik ku czci zabitego burmistrza. Quiroz, która objęła stanowisko burmistrza po Manso kilka dni po jego śmierci, miała na sobie koszulkę z jego wizerunkiem. Część uczestników marszu założyła sombrera podobne do tych, które nosił Manso.

Apel o niezależne śledztwo

Quiroz zaapelowała do prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum o zapewnienie dokładnego, niezależnego i przejrzystego śledztwa w sprawie zabójstwa. Oświadczyła, że należy sprawdzić wszystkich zaangażowanych, niezależnie od ich wpływów politycznych, ekonomicznych czy innych.

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Jak powiedziała, nie dąży do zemsty ani do skazywania ludzi bez dowodów, lecz domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za przestępstwo. Quiroz podkreśliła również, że sam fakt zatrzymań nie oznacza jeszcze przywrócenia sprawiedliwości rodzinie zmarłego.

W związku z zabójstwem Manso aresztowano ponad 30 osób, w tym siedmiu jego ochroniarzy. Według publikacji morderstwo prawdopodobnie zorganizował Ramón Ángel Álvarez Ayala, znany jako R1, którego określa się jako domniemanego przywódcę komórki przestępczej powiązanej z kartelem Nowej Generacji z Jalisco.

Strzelcem był 17-letni chłopak, który po zatrzymaniu zginął z rąk funkcjonariusza policji miejskiej. W poście w mediach społecznościowych Quiroz oświadczyła również, że nie można normalizować przemocy, zabójstw burmistrzów ani strachu, że dzieci mogą znikać w stanie Michoacán.

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