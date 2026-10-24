W Meksyku 58,1% osób w wieku od 18 lat uważa mieszkanie w swoim mieście za niebezpieczne. To najniższy wskaźnik od września 2013 roku, gdy Narodowy Instytut Statystyki i Geografii INEGI rozpoczął prowadzenie takich pomiarów, podaje Mexico News Daily.

Badanie INEGI z września 2026 roku objęło około 28 tys. gospodarstw domowych w 91 miastach we wszystkich 32 stanach kraju. Respondentów, którzy na stałe mieszkają w prywatnych lokalach na wyznaczonych obszarach miejskich, pytano o problemy w ich społecznościach oraz poczucie bezpieczeństwa w mieście i miejscach publicznych.

Bezpieczeństwo w mieście i miejscach publicznych

Minister bezpieczeństwa Omar García Harfuch oświadczył, że mieszkańcy 28 z 91 miast odnotowali znaczącą poprawę postrzegania bezpieczeństwa w porównaniu z wrześniem 2025 roku. Według niego uczestnicy badania informowali również o mniejszej liczbie rabunków i przypadków strzelanin, które zaobserwowali lub o których słyszeli w swoich społecznościach.

Jednocześnie wyniki badania odzwierciedlają postrzeganie bezpieczeństwa przez obywateli, a nie liczbę popełnionych przestępstw. Najwięcej respondentów — 68,7% — czuło się niebezpiecznie w pobliżu bankomatów na ulicy. Kolejne 61,8% wskazało, że nie czuje się bezpiecznie na ulicach, 61,1% — w transporcie publicznym, a 55,3% — na trasach.

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Miasta z najwyższymi i najniższymi wskaźnikami

Najwyższy odsetek mieszkańców, którzy uważają swoje miasto za niebezpieczne, odnotowano w Irapuato — 90,5%. Następne były Chilpancingo de los Bravo z wynikiem 86,9% oraz Mazatlán z 85,8%.

Najniższy wskaźnik odnotowano w San Pedro Garza García — 5,8%. W dzielnicy Benito Juárez w Meksyku wyniósł on 13,8%, a w San Nicolás de los Garza i Piedras Negras — po 14,3%.

W porównaniu z czerwcem odsetek osób uznających mieszkanie w mieście za niebezpieczne wzrósł między innymi w Hermosillo — z 43,2% do 53,2%, w Lázaro Cárdenas — z 33% do 42,3%, a w Ciudad Victoria — z 47,5% do 56,5%. Najbardziej zauważalny kwartalny spadek odnotowano w San Francisco de Campeche, Tlalnepantla de Baz i Ciudad Obregón.

Poza bezpieczeństwem 83,1% ankietowanych wskazało dziury w ulicach i alejach jako poważny problem. Na przerwy i wycieki w systemie zaopatrzenia w wodę pitną skarżyło się 61,2% respondentów, a 57% wspomniało o zatkanych odpływach burzowych.

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