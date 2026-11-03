W Meksyku od 3 listopada ograniczono korzystanie z telefonów komórkowych i tabletów elektronicznych w publicznych i prywatnych szkołach podstawowych oraz średnich. Nowe zasady obowiązują podczas lekcji i przerw, informuje Mexico News Daily.

Cel nowych zasad

Meksykańskie Ministerstwo Edukacji ogłosiło zmiany pod hasłem „Wyłącz ekran i włącz wyobraźnię”. Decyzja opiera się na uchwale Krajowej Rady Władz Oświatowych, która 18 września postanowiła uregulować korzystanie z telefonów i tabletów w szkołach.

Minister edukacji Mario Delgado Carrillo oświadczył, że ograniczenia mają zwiększyć koncentrację uczniów, interakcje społeczne w szkołach oraz odpowiedzialne korzystanie z technologii. „Chcemy powrotu komunikacji na szkolnych boiskach, rozmów na korytarzach, a także skupienia i przyjaźni, które rodzą się w klasie” — powiedział.

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Zasady dla szkół ponadpodstawowych

W placówkach pełnego szkolnictwa średniego każda szkoła będzie samodzielnie określać zasady korzystania z urządzeń. Muszą one zostać uzgodnione ze społecznością oświatową, z uwzględnieniem potrzeb uczniów i lokalnego kontekstu.

Nowe wytyczne opracowano po konsultacjach z ekspertami, pedagogami i rodzicami. Według Delgado 81% spośród 565 tysięcy ankietowanych pracowników oświaty poparło wprowadzenie zasad, które zapewniałyby bezpieczne korzystanie z urządzeń w celach edukacyjnych. Przedstawiciele władz oświatowych ze wszystkich 32 jednostek administracyjnych Meksyku zgodzili się wdrożyć te działania.

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