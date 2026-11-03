W mieście Pachuca w centralnym meksykańskim stanie Hidalgo rozbił się lekki samolot Cessna 210. Dwie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły — podaje Anadolu Agency, powołując się na Federalną Agencję Lotnictwa Cywilnego Meksyku.

Katastrofa minutę po starcie

Samolot, którego operatorem była firma Grupo Aeroespacial Avspace, wystartował z Krajowego Portu Lotniczego Pachuca o godz. 9:30 czasu lokalnego. Kierował się do Międzynarodowego Portu Lotniczego Cuernavaca w stanie Morelos.

Według agencji lotnictwa cywilnego Cessna spadła podczas początkowego wznoszenia, minutę po starcie. W tym momencie znajdowała się około 500 metrów od początku pasa startowego 21.

Wstępnie ustalono, że samolot spadł na aleję Tezontle w rejonie Venta Prieta w Pachuce, poza granicami lotniska, na obszarze miejskim w pobliżu pasa startowego.

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Trwa śledztwo

Na miejsce katastrofy przybyli pracownicy dowództwa lotniska w Pachuce, aby przeprowadzić niezbędne procedury i skoordynować działania odpowiednich służb. Federalna Agencja Lotnictwa Cywilnego wszczęła administracyjne dochodzenie w sprawie okoliczności katastrofy.

Nie ujawniono nazwisk ofiar ani ich ról na pokładzie. Urząd nie poinformował również o możliwych usterkach technicznych, warunkach pogodowych ani innych czynnikach katastrofy, a także o ewentualnych poszkodowanych lub szkodach na ziemi. Nie ma wstępnych wniosków dotyczących przyczyn katastrofy.

Cessna 210 to jednosilnikowy samolot wykorzystywany do lotów prywatnych i lotnictwa ogólnego.

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