W meksykańskim Matamoros policjanci otworzyli ogień z helikoptera do pickupa, którym jechała rodzina. Podczas operacji przeciwko handlowi narkotykami zginęła 7-letnia Aranza, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym CBS News, powołując się na prokuraturę stanu Tamaulipas.

Według prokuratury dziewczynka doznała rany głowy w wyniku policyjnej strzelaniny. Matamoros leży na granicy z amerykańskim Brownsville w stanie Teksas.

Relacja matki

Matka zmarłej powiedziała meksykańskim mediom, że jechała pickupem z mężem i pięciorgiem dzieci, gdy zauważyła policyjny helikopter śledzący ich pojazd. Jak relacjonowała, rodzina zatrzymała się, a jej mąż wysiadł z samochodu, aby powiedzieć funkcjonariuszom, że w środku znajdują się cywile z dziećmi. Mimo to do pojazdu otwarto ogień.

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Śledztwo w sprawie strzelaniny

Prokurator generalny stanu Tamaulipas Jesús Govea powiedział stacji Milenio, że funkcjonariusze reagowali na atak z ziemi, którego — jak stwierdził — doświadczyli podczas blokad dróg. Policjanci, którzy otworzyli ogień, nie zostali zatrzymani, jednak Govea poinformował o znaczących postępach w śledztwie.

29 października policja zatrzymała w Matamoros lokalnego przestępcę, po czym uzbrojeni mężczyźni urządzili w mieście serię blokad dróg. Według KABB-TV zatrzymanym był Alfredo Cárdenas Rodríguez, znany jako Axel, określany jako prawdopodobny wysoko postawiony członek grupy Ciclones, działającej w ramach Kartelu Zatoki. Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar García Harfuch oświadczył, że Rodríguez jest powiązany z zabójstwami, porwaniami, wymuszeniami oraz przemytem narkotyków, broni i ludzi do Stanów Zjednoczonych. Po operacji konsulat USA w Matamoros wydał swoim pracownikom polecenie pozostania w schronieniu.

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