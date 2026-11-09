W Meksyku federalne i regionalne siły bezpieczeństwa rozpoczęły poszukiwania burmistrza miasta Rio Bravo w stanie Tamaulipas, Miguela Angela Almarasa Maldonado. Według doniesień lokalnych mediów uzbrojeni mężczyźni przechwycili go w sobotę po południu, gdy podróżował z członkami rodziny.

Poszukiwania w trzech stanach

Federalne organy bezpieczeństwa oświadczyły, że Gabinet Bezpieczeństwa kraju wspólnie z władzami stanów San Luis Potosi, Zacatecas i Tamaulipas prowadzi dochodzenie oraz działania poszukiwawcze, aby ustalić miejsce pobytu burmistrza Rio Bravo.

W operacji uczestniczą instytucje federalne, a także prokuratury stanów San Luis Potosi i Tamaulipas. Mają one wyjaśnić okoliczności incydentu i przyczynić się do uwolnienia burmistrza oraz osób, które były z nim, informuje Anadolu Agency.

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Przechwycenie na autostradzie

Policja stanu San Luis Potosi zmobilizowała się wcześnie w niedzielę po ustaleniu, że do przechwycenia doszło na terytorium stanu Zacatecas. Chodzi o odcinek autostrady San Tiburcio–Vanegas.

Miejsce pobytu i stan zdrowia Almarasa Maldonado oraz jego krewnych nie zostały ujawnione. Władze nie informowały również o żądaniach okupu ani o udziale konkretnego kartelu. Burmistrz jest członkiem meksykańskiej Partii Akcji Narodowej.

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