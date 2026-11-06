Edgar Aarón Vázquez Alvarado, znany pod pseudonimami El General i El Lic., zginął podczas operacji sił federalnych w meksykańskim mieście Naucalpan de Juárez w stanie Meksyk. Meksykańskie władze uważają go za prawdopodobnego założyciela grupy przestępczej Cartel Nuevo Imperio.

Jak informuje The Rio Times, operacja odbyła się 5 listopada 2026 roku. Według meksykańskiego Gabinetu Bezpieczeństwa funkcjonariusze federalnych instytucji zostali ostrzelani podczas operacji związanej z wykonaniem nakazu. Vázquez Alvarado zginął w strzelaninie.

Udział instytucji federalnych

W operacji uczestniczyli przedstawiciele meksykańskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa, marynarki wojennej, jednostki śledczej Prokuratury Generalnej oraz Narodowego Centrum Wywiadowczego. Minister bezpieczeństwa Omar García Harfuch potwierdził śmierć Vázqueza Alvarado we wpisie na X.

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Podczas operacji zginęła także jeszcze jedna osoba, której tożsamości władze nie ujawniły. Nie informowano o zatrzymaniach ani zabezpieczeniu przedmiotów. García Harfuch oświadczył, że śledztwo będzie kontynuowane, aby ustalić i poszukiwać innych członków grupy.

Śledztwo i sankcje USA

Według meksykańskich władz Vázquez Alvarado założył Cartel Nuevo Imperio w 2017 roku wspólnie z Óscarem Antonio Garcíą Alvarado, znanym jako El 300, który obecnie przebywa w więzieniu. Śledczy uznawali Vázqueza Alvarado za prawdopodobnego zleceniodawcę zabójstwa Miltona Moralesa Figueroi, koordynatora specjalnej jednostki operacyjnej policji Miasta Meksyk, który został zastrzelony w lipcu 2024 roku.

Według władz był on również objęty śledztwami w sprawach dotyczących porwań, wymuszeń, zabójstw, bezprawnego przejmowania ziemi, prania pieniędzy, kradzieży paliwa oraz przemytu narkotyków do USA i Kanady. W listopadzie 2025 roku Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA nałożyło na niego sankcje. Jak zaznaczył García Harfuch, amerykańska instytucja oskarżyła Vázqueza Alvarado o ochronę byłego kanadyjskiego olimpijskiego snowboardzisty Ryana Jamesa Weddinga, któremu w USA postawiono zarzuty w sprawie handlu kokainą.

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