Meksykańskie wojsko zatrzymało w stanie Sinaloa Fausto Isidro Mez ę Floresa, znanego jako El Chapo Isidro, który znajdował się wśród 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów przez FBI. Operacja odbyła się w piątek wieczorem w mieście Guasave. Wraz z nim zatrzymano jeszcze dwóch domniemanych przywódców jego grupy, podaje The Guardian.

Operacja w Guasave

Według meksykańskiego Ministerstwa Obrony w operacji uczestniczyły elitarne jednostki wojskowe, którym pomagał amerykański wywiad. Resort oświadczył, że funkcjonariusze przybyli niezauważeni do wyznaczonej strefy, jednak znaleźli się pod ostrzałem i zostali zaatakowani z użyciem materiałów wybuchowych.

Następnie wojskowi weszli do domu i zatrzymali trzech mężczyzn. Zostali oni ewakuowani samolotem wojskowym do Miasta Meksyk, aby przekazać ich prokuratorom. Podczas strzelaniny w mieście wybuchła panika: na nagraniach i zdjęciach widać cywilów uciekających przed ostrzałem podczas meczu baseballowego na stadionie Kuroda Park, a także spalone samochody.

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Zarzuty i poszukiwania

Meza Flores był poszukiwany od ponad 10 lat. Od 2017 roku Departament Stanu USA oferował nagrodę w wysokości do 5 mln dolarów za informacje bezpośrednio prowadzące do jego zatrzymania lub skazania.

Na plakacie FBI wskazano, że organizacja Mezy Floresa miała rzekomo zajmować się przechowywaniem, dystrybucją i przemytem do USA heroiny, metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany. Meksykańskie Ministerstwo Obrony oświadczyło również, że jest on rzekomym przywódcą organizacji przestępczej Beltrán Leyva, sprzymierzonej z grupą Mayos — jedną z dwóch rywalizujących frakcji kartelu Sinaloa.

Wraz z Mezą Floresem zatrzymano Germána N, o pseudonimie Serafín, nazywanego jego domniemanym zastępcą, oraz José N, uważanego za domniemanego operatora finansowego grupy Beltrán Leyva. W USA Mezie Floresowi postawiono kilka zarzutów dotyczących handlu narkotykami oraz używania i posiadania broni palnej; w Meksyku był poszukiwany za przestępczość zorganizowaną i przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu.

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