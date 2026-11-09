Mężczyzna oskarżony o zabójstwo kuriera w Melbourne — The Guardian

W Melbourne w Australii 51-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo 47-letniego kuriera firmy dostawczej HungryPanda, Jianminga Fenga. Jest również oskarżony o umyślne spowodowanie ciężkich obrażeń u innego kuriera, informuje The Guardian.

Starcie w centrum miasta

W piątkowy wieczór Feng i inny kurier w centrum Melbourne natknęli się na mężczyznę, który, według publikacji, miał rzekomo ingerować przy ich rowerach. Podczas starcia 51-letni mężczyzna, według wersji oskarżenia, zadał obu kurierom ciosy nożem.

Służby ratunkowe przybyły na Frederick Way, jednak Fenga nie udało się uratować. Drugi poszkodowany, 34-letni kurier, został przewieziony do szpitala z poważnymi obrażeniami. W poniedziałek nadal przebywał w placówce medycznej.

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Zatrzymanie i pomoc dla rodziny

Policja zatrzymała oskarżonego w sobotę. W poniedziałek rano postawiono mu zarzuty w jednej sprawie o zabójstwo oraz umyślne spowodowanie ciężkich obrażeń. Mężczyzna pozostał w areszcie do rozprawy w Magistrates' Court w Melbourne.

Feng pochodził z chińskiej prowincji Shaanxi i mieszkał w Australii przez około dziewięć lat. Pozostawił żonę Xu, dwoje dzieci oraz rodziców obu małżonków, którzy byli zależni od jego dochodów.

W pobliżu Biblioteki Stanowej Wiktorii ludzie zostawiali kwiaty i notatki ku pamięci zmarłego. Stowarzyszenie Chinatown w Melbourne zorganizowało zbiórkę GoFundMe na pokrycie pilnego przyjazdu rodziny i pogrzebu. Do poniedziałku w ramach kampanii zebrano prawie 390 tys. dolarów. Firma HungryPanda oświadczyła, że pomaga rodzinie w sprawach wizowych, kosztach pogrzebu, wsparciu finansowym i ubezpieczeniu.

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