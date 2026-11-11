W Australii sieć placówek opieki nad osobami starszymi Arcare wzmocniła środki bezpieczeństwa w stanie Wiktoria i w innych swoich obiektach po strzelaninie w pobliżu jej centrum na przedmieściu Melbourne, Maidstone. Budynek placówki przy Hampstead Road pozostaje pod ochroną policji.

Gdzie doszło do strzelaniny

Policję wezwano do Arcare Aged Care krótko przed godziną 4:30 w miniony piątek. Według organów ścigania dwóch mężczyzn ubranych na czarno wysiadło z białego SUV-a, po czym padło około 10 strzałów. Jedna kula trafiła w budynek, a mężczyźni odjechali z miejsca zdarzenia samochodem. Nikt nie doznał obrażeń fizycznych, podaje ABC News.

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Wzmocnione patrole i śledztwo

W liście do mieszkańców i ich rodzin Arcare poinformowała, że współpracuje z policją stanu Wiktoria i zwiększyła wsparcie dla dobrostanu mieszkańców, odwiedzających i pracowników. Firma prowadzi ponad 60 placówek opieki w stanach Wiktoria, Nowa Południowa Walia, Queensland i Australia Południowa oraz na Australijskim Terytorium Stołecznym.

Policja stanu Wiktoria potwierdziła, że funkcjonariusze operacji Phoenix patrolują obszary związane z incydentem. Operacja ma na celu przeciwdziałanie podpaleniom i wymuszeniom powiązanym z grupami zorganizowanej przestępczości. Minister rządu stanu Wiktoria Anthony Carbines oświadczył, że podjęto odpowiednie środki dla bezpieczeństwa mieszkańców, a przedstawiciele departamentu zdrowia zapewniają placówkom wsparcie. Śledztwo sprawdza również możliwy związek strzelaniny z innymi incydentami.

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