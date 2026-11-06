Mężczyzna zginął w ataku nożem w Melbourne — ABC News Australia

W centrum Melbourne w Australii mężczyzna zmarł w wyniku ran kłutych w pobliżu targu Queen Victoria Market, a inną poszkodowaną osobę przewieziono do szpitala. Poinformował o tym ABC News.

Mężczyzna zmarł na miejscu

Według policji stanu Wiktoria służby ratunkowe zostały wezwane na Frederick Way w pobliżu targu krótko po godz. 20:00 w piątek. Na miejscu znaleziono mężczyznę z ranami kłutymi. Ratownicy medyczni udzielili mu pomocy, jednak zmarł na miejscu.

Wkrótce potem funkcjonariusze znaleźli w pobliżu drugiego mężczyznę w wieku od 30 do 39 lat. Miał on prawdopodobną ranę kłutą, po czym został hospitalizowany.

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Policja sprawdza wersję o celowym ataku

Śledztwo prowadzą detektywi z wydziału zabójstw. Ustalają, czy atak był celowy. Policja odgrodziła miejsce zdarzenia między Queen Street a A'Beckett Street, w pobliżu targu Queen Victoria Market.

Jak dotąd w sprawie nie dokonano zatrzymań. Funkcjonariusze zwrócili się do osób, które mogą mieć informacje o incydencie, z prośbą o kontakt z CrimeStoppers.

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