+12° Kijów +9° Warszawa +13° Waszyngton
$ 45.13 € 50.65 zł 11.57
$ 45.13 € 50.65 zł 11.57
+12° Kijów +9° Warszawa +13° Waszyngton
Wiadomości Wokół świata

W Melbourne aresztowano 29 osób po ujawnieniu dwóch nielegalnych kasyn — ABC News Australia

Fedir Krysztowski 23 października 2026 03:33
W Melbourne aresztowano 29 osób po ujawnieniu dwóch nielegalnych kasyn — ABC News Australia

W Melbourne w Australii policja aresztowała 29 osób po ujawnieniu dwóch nielegalnych kasyn na wschodnich przedmieściach miasta. Operacja była częścią szerszego śledztwa w sprawie podejrzewanej produkcji narkotyków, poinformowało ABC News.

Podczas przeszukań w dzielnicach Carnegie, Box Hill, Balwyn North i South Melbourne detektywi zabezpieczyli 600 tys. dolarów w gotówce, siedem kilogramów metamfetaminy, pięć kilogramów ketaminy, nielegalny tytoń i e-papierosy. Policjanci znaleźli także broń palną, maczety, miecze, sztylety oraz sprzęt do produkcji narkotyków.

Zatrzymania na początku śledztwa

W lipcu, na początkowym etapie śledztwa, policja aresztowała dziewięć osób w Bundoora na północy Melbourne, które według śledczych są powiązane z syndykatem przestępczym. Wśród nich było dwóch obywateli Malezji, obywatel Chin oraz kobieta z Tajlandii.

Czterem z nich postawiono zarzuty, w tym nielegalnego obrotu metamfetaminą, posiadania zakazanej broni, używania fałszywych dokumentów oraz rozporządzania mieniem podejrzewanym o pochodzenie z przestępstwa. Cała czwórka pozostaje w areszcie. Policja spodziewa się, że kolejnym pięciu zatrzymanym zostaną doręczone wezwania w sprawach o przestępstwa narkotykowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dwa prawdopodobnie nielegalne kasyna

W sierpniu detektywi ujawnili w Carnegie prawdopodobnie nielegalne kasyno z kilkoma salami hazardowymi. Według policji grało tam 15 osób, w tym dwóch pracowników lokalu. Wszyscy zostali przesłuchani i zwolnieni; policja oczekuje, że otrzymają wezwania w związku z podejrzeniem świadomego rozporządzania dochodami z przestępstwa oraz przebywania w miejscu przeznaczonym do nieuprawnionego hazardu.

20 października funkcjonariusze przeszukali lokal w Box Hill i ujawnili drugie nielegalne kasyno. Na miejscu zatrzymano dwóch domniemanych operatorów. Jeden z nich, 43-letni obywatel Chin, pozostaje w areszcie po postawieniu mu zarzutów. Drugiemu, 49-letniemu mężczyźnie z Balwyn North, policja planuje doręczyć wezwanie w związku z podobnymi zarzutami.

Podczas innych przeszukań w Box Hill i Balwyn North policjanci znaleźli także gotówkę, odręczne zapisy dotyczące hazardu na dużą skalę, żetony kasynowe, cztery sztuki broni palnej, inną broń, tytoń oraz sprzęt do produkcji narkotyków.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację