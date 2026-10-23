W Melbourne w Australii policja aresztowała 29 osób po ujawnieniu dwóch nielegalnych kasyn na wschodnich przedmieściach miasta. Operacja była częścią szerszego śledztwa w sprawie podejrzewanej produkcji narkotyków, poinformowało ABC News.

Podczas przeszukań w dzielnicach Carnegie, Box Hill, Balwyn North i South Melbourne detektywi zabezpieczyli 600 tys. dolarów w gotówce, siedem kilogramów metamfetaminy, pięć kilogramów ketaminy, nielegalny tytoń i e-papierosy. Policjanci znaleźli także broń palną, maczety, miecze, sztylety oraz sprzęt do produkcji narkotyków.

Zatrzymania na początku śledztwa

W lipcu, na początkowym etapie śledztwa, policja aresztowała dziewięć osób w Bundoora na północy Melbourne, które według śledczych są powiązane z syndykatem przestępczym. Wśród nich było dwóch obywateli Malezji, obywatel Chin oraz kobieta z Tajlandii.

Czterem z nich postawiono zarzuty, w tym nielegalnego obrotu metamfetaminą, posiadania zakazanej broni, używania fałszywych dokumentów oraz rozporządzania mieniem podejrzewanym o pochodzenie z przestępstwa. Cała czwórka pozostaje w areszcie. Policja spodziewa się, że kolejnym pięciu zatrzymanym zostaną doręczone wezwania w sprawach o przestępstwa narkotykowe.

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Dwa prawdopodobnie nielegalne kasyna

W sierpniu detektywi ujawnili w Carnegie prawdopodobnie nielegalne kasyno z kilkoma salami hazardowymi. Według policji grało tam 15 osób, w tym dwóch pracowników lokalu. Wszyscy zostali przesłuchani i zwolnieni; policja oczekuje, że otrzymają wezwania w związku z podejrzeniem świadomego rozporządzania dochodami z przestępstwa oraz przebywania w miejscu przeznaczonym do nieuprawnionego hazardu.

20 października funkcjonariusze przeszukali lokal w Box Hill i ujawnili drugie nielegalne kasyno. Na miejscu zatrzymano dwóch domniemanych operatorów. Jeden z nich, 43-letni obywatel Chin, pozostaje w areszcie po postawieniu mu zarzutów. Drugiemu, 49-letniemu mężczyźnie z Balwyn North, policja planuje doręczyć wezwanie w związku z podobnymi zarzutami.

Podczas innych przeszukań w Box Hill i Balwyn North policjanci znaleźli także gotówkę, odręczne zapisy dotyczące hazardu na dużą skalę, żetony kasynowe, cztery sztuki broni palnej, inną broń, tytoń oraz sprzęt do produkcji narkotyków.

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