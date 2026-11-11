W Australii ustalono tożsamość członków rodziny, którzy znaleźli się na amatorskim filmie 8 mm nakręconym na przedmieściach Melbourne w 1965 roku. Właścicielka nagrania, brytyjska reżyserka telewizyjna Karen Walsh, znalazła je wśród starych taśm filmowych swojego ojca Arthura House’a i zwróciła się o pomoc do słuchaczy radia.

Jak informuje ABC News, Arthur House odwiedził Australię w 1965 roku, rozważając przeprowadzkę z rodziną. Później wrócił do Wielkiej Brytanii, przywożąc nagrania z Melbourne, Sydney i Perth. Wśród nich było krótkie nagranie nieznanej rodziny przy ceglanym domu: dzieci bawią się na podjeździe, a obok stoją dorośli i starsza kobieta.

Poszukiwania za pośrednictwem radia

Walsh nie wiedziała, kogo dokładnie nagrał jej ojciec, lecz postanowiła nie wyrzucać fragmentu i napisała do stacji radiowej 774 ABC Melbourne. Prowadzący poranny program rozpowszechnili apel i skierowali słuchaczy do filmu w internecie. Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na charakterystyczny wygląd domu i zielono-paskowane drzwi garażowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Chris Schein, historyk Klubu Volkswagena stanu Wiktoria, rozpoznał na nagraniu zielonego vana Kombi ze standardową dzieloną przednią szybą, wyprodukowanego w 1962 roku w Clayton. Tablice rejestracyjne pojazdu również mogły być wskazówką, jednak służba drogowa VicRoads nie mogła przekazać danych właścicieli z powodu przepisów o prywatności.

Trzy pokolenia jednej rodziny

Nagranie rozpoznał student medycyny z Sydney Zac de Buc, któremu matka przesłała film z mediów społecznościowych. Natychmiast zidentyfikował pięć osób. ABC potwierdziło, że na nagraniu przedstawiono trzy pokolenia jego rodziny, które w latach 60. mieszkały na przedmieściu Mitcham.

Wśród zidentyfikowanych osób znaleźli się babcia Zaca Catherine Holland, jego stryjeczny wuj, pradziadek i prababcia, a także praprababcia. Prababcia de Buca Dorothy Venner, przedstawicielka ludu palawa, zmarła 10 lat temu; w tym roku skończyłaby 101 lat. Catherine Holland nie pamięta ani nagrania, ani Arthura House’a, jednak dzięki temu zapisowi po raz pierwszy zobaczyła swoich zmarłych rodziców i babcię na ruchomych obrazach.

Czytaj nas na