Badacze z firm Layer3 Intel i Synthient wykryli aktywność rezydencjalnych serwerów proxy w sieci Białego Domu. Według The Verge mogło to potencjalnie umożliwiać osobom postronnym wynajęcie za kilka dolarów dostępu do adresów IP sieci prezydenckiej.

Aktywność 28 usług proxy

Layer3 Intel ustaliła, że od 5 października do 3 listopada 28 usług rezydencjalnych proxy kierowało ruch z sieci Białego Domu na zewnątrz. Według obserwacji firmy taka aktywność zwykle występowała między 17:00 a północą czasu wschodniego USA.

W Layer3 Intel uważają, że ten wzorzec czasowy wskazuje raczej na urządzenie osoby, która regularnie korzysta z sieci Białego Domu w godzinach wieczornych, niż na publiczną sieć Wi-Fi dla gości. Firma przypuściła, że na urządzeniu mógł być zainstalowany SDK dla proxy.

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Jak działają rezydencjalne serwery proxy

Rezydencjalne serwery proxy umożliwiają wynajęcie dostępu do adresu IP sieci domowej i kierowanie przez niego ruchu internetowego, ukrywając jego rzeczywiste pochodzenie. Niektóre aplikacje i rozszerzenia przeglądarek zawierają zewnętrzne zestawy deweloperskie, które mogą tworzyć węzły proxy na urządzeniach użytkowników — za ich wiedzą lub bez niej. Usługi zewnętrzne mogą następnie sprzedawać dostęp do takich węzłów.

Firma cyberbezpieczeństwa Spur zauważa, że rezydencjalne serwery proxy mogą być legalnie wykorzystywane do weryfikacji reklam i testowania jakości. Jednocześnie złośliwi aktorzy mogą używać ich do omijania ograniczeń geograficznych i filtrów ochronnych. Według publikacji hakerzy wykorzystywali takie proxy między innymi do tworzenia botnetów i przejmowania kont.

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