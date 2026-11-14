W stanie Rakhine na zachodzie Mjanmy w wyniku nalotu na obóz dla osób wewnętrznie przesiedlonych zginęło 12 osób, poinformowali świadkowie i przedstawiciel służby ratunkowej. Kolejnych 18 osób zostało rannych. Do ataku doszło w piątek wieczorem w obozie Byar La w gminie Ponnagyun, na północny wschód od stolicy stanu, Sittwe.

Wśród zabitych było dziecko

Jak informuje Channel NewsAsia, liczbę ofiar śmiertelnych potwierdził Khine Hein Htet, szef służby ratunkowej Phyusin Yin Khwin Foundation. Według niego wśród ofiar było pięcioletnie dziecko. Wielu mieszkańców obozu mieszkało tam przez cztery lata.

Lokalni mieszkańcy opowiedzieli, że po ataku na miejscu pozostały zniszczone bambusowe domy, przewrócone pojazdy, rzeczy osobiste i ubrania. Mieszkańcy owinęli ciała zabitych plastikiem i pochowali je w prowizorycznych grobach.

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Rakhine cierpi z powodu działań wojennych

Stan Rakhine jest jednym z regionów Mjanmy najbardziej dotkniętych wojną domową po wojskowym zamachu stanu w 2021 roku. Według publikacji terytorium stanu jest niemal w całości kontrolowane przez etniczne ugrupowanie Armia Arakanu, a wojsko Mjanmy blokuje region i regularnie przeprowadza naloty. Nie udało się skontaktować z wojskowymi, aby uzyskać komentarz w sprawie ostatniego ataku.

Organizacja monitorująca ACLED szacuje, że od początku wojny domowej w Mjanmie zginęło ponad 100 tysięcy osób ze wszystkich stron konfliktu.

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