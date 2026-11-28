W Mjanmie w wyniku trzech nalotów w ciągu trzech dni zginęło około 60 osób. W sobotę, 28 listopada, dwa naloty lotnicze pochłonęły życie około 30 osób, a kolejnych 29 osób, według Narodowego Rządu Jedności Mjanmy (NUG), zginęło w czwartek w ataku w centralnej części kraju, poinformował Channel NewsAsia.

Uderzenie w miejsce organizacji wesela

Jeden z sobotnich nalotów miał miejsce w rejonie Mo Bye w północno-wschodniej Mjanmie, gdzie dwoje osób wewnętrznie przesiedlonych przygotowywało się do ślubu. Świadkowie poinformowali o około 20 zabitych. Szef organizacji ratunkowej podał, że zginęło 21 osób, w tym pięcioro dzieci, a ponad 40 zostało rannych.

Według świadka po pierwszej eksplozji przybył on na miejsce i zobaczył 17 ciał oraz wiele osób rannych. Szef organizacji pomagającej osobom przesiedlonym również oświadczył, że drugi pocisk został zrzucony po przybyciu ratowników. Wojsko Mjanmy nie skomentowało trzech ataków.

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Ataki w stanie Rakhine i regionie Magway

Kolejny sobotni nalot uderzył w targ w mieście Mrauk-U w zachodnim stanie Rakhine. Hla Maung U, szef lokalnej organizacji pogrzebowej, poinformował o dziewięciu zabitych. Jeden z mieszkańców powiedział, że jego 17-letnia córka zmarła po tym, jak wydostał ją spod gruzów.

Według NUG w czwartek w regionie Magway zginęło 20 cywilów, w tym kobiety i dzieci, a także dziewięciu bojowników Ludowych Sił Obrony. Zgodnie z oświadczeniem NUG i tymczasowego rządu federalnej jednostki Magway podczas ataku użyto czterech 500-funtowych bomb lotniczych, 12 pocisków artyleryjskich i siedmiu dronów kamikaze. Uderzenie koncentrowało się na szkole i klasztorze. Nauczyciel ze szkoły poinformował, że bomba spadła tam, gdzie rodzice zebrali się, aby odebrać dzieci po usłyszeniu samolotu.

Konflikt zbrojny w Mjanmie trwa od wojskowego zamachu stanu w 2021 roku, gdy odsunięto wybrany rząd Aung San Suu Kyi. Według grupy monitorującej ACLED w walkach z udziałem wszystkich stron zginęło ponad 100 tysięcy osób.

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