Naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera ustalili, że przeciwciało immunoglobulina A, czyli IgA, pomaga hamować powstawanie guzów jelita grubego u myszy. U zwierząt, które nie wytwarzały IgA, występowało ponad dwukrotnie więcej guzów jelita grubego i odbytnicy niż u myszy z prawidłowym poziomem tego przeciwciała, podaje ScienceDaily.

Jak IgA wpływa na komórki jelita

IgA jest jednym z najpowszechniejszych przeciwciał w przewodzie pokarmowym. Oddziałuje z bakteriami jelitowymi i komórkami nabłonka — wewnętrznej wyściółki jelita, która stale się odnawia. Naukowcy ustalili, że przy braku IgA jeszcze przed pojawieniem się widocznych guzów w tych komórkach zmieniała się aktywność genów związanych z podziałem komórkowym.

Badacze określili rolę receptora DMBT1 na powierzchni komórek nabłonkowych. W obecności bakterii jelitowych receptor ten uruchamia sygnały sprzyjające odnowie błony śluzowej. Jednocześnie IgA wiąże się z DMBT1 i hamuje nadmierne namnażanie komórek. Bez przeciwciała ten mechanizm kontroli słabnie, przez co komórki mogą dzielić się zbyt szybko.

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Wynik podania przeciwciała

Zespół sprawdził, czy można skompensować niedobór IgA. Myszom, które nie wytwarzały tego przeciwciała, podawano IgA doustnie. Po tym zwiększona skłonność zwierząt do rozwoju guzów jelita grubego zniknęła.

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature zaznaczają, że odkryty mechanizm może potencjalnie stać się podstawą przyszłych strategii zapobiegania rakowi jelita grubego i odbytnicy, w szczególności po usunięciu polipów. Jednocześnie eksperymenty prowadzono na myszach i nie dowodzą, że preparaty IgA lub probiotyki mogą zapobiegać nowotworom u ludzi. Naukowcy przypuszczają również, że niektóre bakterie jelitowe mogą sprzyjać mechanizmom ochronnym związanym z IgA, jednak takie podejście na razie pozostaje spekulatywne.

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