Naukowcy z Uniwersytetu Vermontu w USA ustalili w badaniu na myszach, że uwarunkowane genetycznie różnice w kontroli gammaherpeswirusa są związane z przenikaniem limfocytów T do mózgu. Wyniki mogą dostarczyć wskazówek, dlaczego tylko część osób zakażonych wirusem Epsteina–Barr rozwija stwardnienie rozsiane, informuje News-Medical.

Różnice między liniami myszy

Zespół kierowany przez immunologa Dmitrija Kremenczowa wykorzystał linie myszy różniące się różnorodnością genetyczną. U zwierząt, których układ odpornościowy gorzej kontrolował przewlekłe zakażenie gammaherpeswirusem, w mózgu gromadziły się limfocyty T swoiste dla wirusa. Działo się to jeszcze przed rozwojem choroby autoimmunologicznej.

Myszy, które lepiej kontrolowały wirusa, niemal nie miały nacieku limfocytów T w mózgu. Autorzy przypuszczają, że słabsza kontrola replikacji wirusa może sprzyjać pojawianiu się w mózgu limfocytów T, które później mogą się aktywować i wywołać chorobę podobną do stwardnienia rozsianego.

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Możliwy związek z wirusem Epsteina–Barr

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje mielinę, ochronną osłonkę tkanki nerwowej. Uszkodzenie mieliny może zakłócać przekazywanie sygnałów nerwowych i powodować problemy z poruszaniem się, równowagą i wzrokiem.

Badanie dotyczyło gammaherpeswirusa u myszy, podobnego do wirusa Epsteina–Barr u ludzi. W materiale zaznaczono, że ponad 90% ludzi w ciągu życia uzyskuje dodatni wynik testu na obecność wirusa Epsteina–Barr, jednak stwardnienie rozsiane rozwija się tylko u niewielkiej części z nich. Naukowcy uważają, że na tę różnicę mogą wpływać cechy genetyczne i odpowiedź immunologiczna.

Zespół Kremenczowa planuje ustalić geny i mechanizmy immunologiczne związane z genetyczną odpornością na zakażenie. Wyniki mogą stanowić wskazówkę dla dalszych badań z udziałem ludzi. Pracę opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

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