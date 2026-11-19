Naukowcy z Tufts University School of Medicine ustalili w badaniu na myszach, że zakażenie bakterią Borrelia burgdorferi, wywołującą boreliozę, może pozostawiać długotrwałe zmiany w układzie odpornościowym. Jak informuje News-Medical, zmiany te wykryto w szpiku kostnym, gdzie powstaje wiele komórek układu odpornościowego.

Zmiany epigenetyczne w szpiku kostnym

Badacze wykorzystali model myszy i przeanalizowali komórki szpiku kostnego po zakażeniu, w tym u zwierząt, którym następnie podawano antybiotyki. Zakażenie wywołało charakterystyczne zmiany epigenetyczne — chemiczne modyfikacje, które mogą wpływać na to, które geny są aktywowane lub wyłączane. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie iScience.

Zmiany te były najbardziej widoczne w makrofagach — komórkach odpornościowych, które jako jedne z pierwszych reagują na zakażenie. Makrofagi rozpoznają potencjalne zagrożenia, pochłaniają mikroorganizmy i uwalniają sygnały chemiczne, które przyciągają inne komórki odpornościowe. W makrofagach powstałych u myszy wcześniej narażonych na Borrelia burgdorferi przez co najmniej 15 tygodni po zakażeniu obserwowano obniżoną ekspresję genów związanych z odpowiedzią zapalną.

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Zmiany obserwowano także po antybiotykach

Zmienioną odpowiedź immunologiczną wykryto również u myszy otrzymujących antybiotyki. Zdaniem autorów wskazuje to, że część tych zmian może kształtować się na wczesnych etapach zakażenia i nie wymaga długotrwałego ani ciągłego przebiegu choroby bakteryjnej.

Jednocześnie wyniki nie dowodzą, że podobne zmiany występują u ludzi z boreliozą ani że to one powodują długotrwałe objawy. Naukowcy planują następnie badać markery epigenetyczne w komórkach odpornościowych krwi ludzi po zakażeniu. W tym celu mają analizować próbki uczestników wieloośrodkowego badania, którzy są obserwowani przez okres do 15 miesięcy po postawieniu diagnozy.

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