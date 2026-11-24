U myszy z umiarkowanym przewlekłym niedoborem cynku zaobserwowano różne zmiany w jelicie cienkim i grubym oraz w ich mikrobiomach. Jak podaje News-Medical, badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Cornella. Zwierzęta pozostawały klinicznie zdrowe przez cały eksperyment, dlatego zespół badał wczesne adaptacje, a nie skutki ciężkiego niedoboru cynku.

Różna reakcja odcinków jelita

Naukowcy śledzili rozmieszczenie radioaktywnego cynku w organizmach myszy, analizowali aktywność genów w tkankach jelitowych oraz badali społeczności mikroorganizmów w różnych odcinkach jelita. Zarówno w jelicie cienkim, jak i grubym przy niskim poziomie cynku nasilała się aktywność immunologiczna związana z interferonem, co jest oznaką przeciwwirusowej i zapalnej obrony organizmu.

W jelicie cienkim zmniejszała się aktywność genów związanych z powierzchnią absorpcyjną komórek, jednocześnie nasilała się obrona przeciwdrobnoustrojowa związana ze wyspecjalizowanymi komórkami odpornościowymi. Różnorodność mikrobiomu w tym odcinku również się zmniejszyła.

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Zmiany w jelicie grubym

W jelicie grubym ogólna różnorodność mikroorganizmów została zachowana, jednak zmienił się skład bakterii. Wzrosła liczba gatunków odżywiających się glikanami — złożonymi cukrami w strukturalnych elementach jelita. Wśród nich wymieniono Clostridioides difficile, który może wykorzystywać produkty uboczne działalności takich mikroorganizmów.

Również w jelicie grubym zmniejszyła się aktywność genów niezbędnych do tworzenia macierzy zewnątrzkomórkowej — strukturalnego rusztowania tkanek. Autorka badania, adiunktka w Wydziale Nauk o Żywieniu Tolunay Beker Aydemir, zaznaczyła, że wyniki wskazują na związek, a nie relację przyczynowo-skutkową między niedoborem cynku a wykrytymi zmianami.

Artykuł opublikowano 20 listopada w czasopiśmie Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. Badacze uważają, że praca może pomóc wyjaśnić niejednolite wyniki badań nad suplementami cynku w otyłości, cukrzycy typu 2 i nieswoistych chorobach zapalnych jelit.

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