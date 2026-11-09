W miastach Anglii poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym osiągnął w poniedziałek poziom „bardzo wysoki” z powodu bezwietrznej, mglistej pogody, która utrzymywała emisje przy ziemi po weekendzie z fajerwerkami i ogniskami. Informuje o tym The Guardian.

Najgorsze wskaźniki w Londynie i Manchesterze

Według danych rządowego monitoringu 11 punktów pomiarowych, głównie w Londynie i Wielkim Manchesterze, osiągnęło najwyższy poziom w 10-stopniowej skali stężenia pyłu w ciągu 24 godzin do godz. 10:00. Kolejne 27 punktów odnotowało wysoki poziom zanieczyszczenia w stolicy, w północno-zachodniej Anglii, Midlands, Yorkshire i na wschodzie kraju.

Najwyższą wartość zarejestrowano w dzielnicy Hillingdon w zachodnim Londynie: średnie 24-godzinne stężenie cząstek PM2,5 wyniosło 129 mikrogramów na metr sześcienny. To ponad ośmiokrotnie więcej niż dobowe zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia. Do kategorii „bardzo wysokiego” zanieczyszczenia zaliczono także Manchester Piccadilly, Wigan, Blackburn, Preston i Rochdale.

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Wpływ mgły i sezonowych obchodów

Dyrektorka generalna Clean Air Fund Jane Burston zaznaczyła, że sieci monitoringu nie mogą precyzyjnie ustalić źródła zanieczyszczenia, jednak jej zdaniem z dużym prawdopodobieństwem jest ono związane z jesiennymi obchodami. Wskazała na połączenie mgły, braku wiatru, fajerwerków, ognisk i Diwali.

Dyrektorka ds. kampanii Global Action Plan Larissa Lockwood powiedziała, że w tym okresie ludzie korzystają z pieców opalanych drewnem, rozpalają ogniska i odpalają fajerwerki, a zanieczyszczenia z transportu i przemysłu nie mogą się rozproszyć z powodu mgły. Wezwała do wprowadzenia ostrzeżeń o wysokim poziomie zanieczyszczenia, aby mieszkańcy miast tymczasowo nie korzystali z pieców opalanych drewnem.

Ratusz Londynu, powołując się na prognozistów z Imperial College London, ogłosił ostrzeżenie o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza na wtorek, 10 listopada. Poinformowano, że wskaźniki w Londynie gwałtownie wzrosły od piątku do niedzieli i pozostawały podwyższone w poniedziałek rano.

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