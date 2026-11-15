Naukowcy wykryli wysokie poziomy zanieczyszczenia rtęcią w osadach dennych jezior w pobliżu starożytnych miast Majów Coba i Xcach na meksykańskim Półwyspie Jukatańskim. Jak informuje Cyprus Mail, zanieczyszczenie wiąże się z powszechnym użyciem cynobru — jaskrawoczerwonego minerału składającego się głównie z siarczku rtęci.

Dla Majów cynober symbolizował krew, życie i duszę. Stosowano go jako pigment do świątyń i malowideł ściennych, a także podczas ceremonii i obrzędów pogrzebowych. W niektórych miastach Majów, w tym w Tikal w Gwatemali, wcześniej odnotowano już trwałe zanieczyszczenie rtęcią związane z cynobrem.

Szczyty zanieczyszczenia w osadach jeziornych

Autorzy nowego badania pobrali rdzenie osadów dennych spod jezior w pobliżu Coba i Xcach. W Coba stężenie rtęci gwałtownie wzrosło około 250 roku n.e. i pozostawało podwyższone przez około 150 lat — na początku klasycznego okresu cywilizacji Majów.

W Xcach naukowcy odnotowali trzy okresy zwiększonego zanieczyszczenia: około między 125 a 200 rokiem n.e., kolejny mniej więcej w tym samym czasie co w Coba, a także od około 535 do 820 roku n.e. Ostatni okres trwał niemal do końca klasycznej epoki Majów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badanie uzupełnia dane dotyczące zanieczyszczenia rtęcią północnych nizin Majów, gdzie wcześniej takich dowodów było niewiele. W pojedynczych próbkach odnotowano jedne z najwyższych znanych stężeń rtęci dla epoki Majów.

Wpływ na ekosystemy wodne

Kierownik badania, profesor nauk o środowisku na Uniwersytecie Auburn Matt Waters, powiedział, że w najbardziej toksycznych okresach poziomy zanieczyszczenia w pobliżu Coba i Xcach przez stulecia znacznie przekraczały współczesne normy toksykologiczne. Naukowcy prześledzili również w osadach zmniejszenie się lub zanik biologicznych markerów bakterii, glonów, sinic, organizmów skorupkowych i larw ochotkowatych.

Według współautorki pracy Savannah Wooten przemieszczanie się rtęci w łańcuchu pokarmowym oznacza, że mieszkańcy miast Majów mogli być narażeni na toksynę przez wodę lub spożywanie ryb. Jednocześnie badanie nie ustala bezpośredniego związku między rtęcią a upadkiem miast Majów pod koniec okresu klasycznego, jednak zatrucie rtęcią może być jednym z dodatkowych czynników presji środowiskowej.

Czytaj nas na