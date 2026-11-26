W mieście Gaza w Palestynie trzech Palestyńczyków zginęło późnym wieczorem w środę w wyniku izraelskiego ataku drona. Jak podała Anadolu Agency, poinformował o tym szpital Asz-Szifa.

Uderzenie w rejonie Tuffah

Według informacji szpitala dron zaatakował grupę osób w rejonie Tuffah we wschodniej części miasta Gaza. Uderzenie zwiększyło do 10 liczbę osób zabitych w izraelskich atakach w środę.

Agencja określiła atak jako kolejne naruszenie zawieszenia broni między Izraelem a palestyńską grupą Hamas, które weszło w życie 10 października 2025 roku.

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Atak w obozie Asz-Szati

Według źródeł szpitalnych siedmiu Palestyńczyków zginęło w wyniku wcześniejszych izraelskich ataków tego dnia. Wśród nich byli szef Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego gubernatorstwa Północna Gaza Mohammed Majed Abu al-Awf, jego żona oraz dwie nastoletnie córki.

O świcie izraelskie uderzenie trafiło w dom rodziny Abu al-Awfa w obozie dla uchodźców Asz-Szati w zachodniej części miasta Gaza. Rządowe Biuro Medialne Gazy poinformowało we wtorek, że udokumentowało 6405 naruszeń rozejmu. Według jego danych w tych incydentach zginęło 1690 Palestyńczyków, 6120 zostało rannych, a 223 osoby zatrzymano.

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