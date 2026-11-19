W północnej Mongolii archeolodzy odkopali liczący blisko 2 tysiące lat grobowiec przedstawiciela elity imperium Xiongnu. W pochówku znaleziono ponad 400 przedmiotów, w tym szklaną czarę z uchwytem, która, zdaniem badaczy, mogła zostać wykonana w Imperium Rzymskim. Według Live Science, jest to największy grobowiec Xiongnu ze wszystkich znalezionych w Mongolii.

Dziewięć kamiennych warstw

Pochówek badano przez cztery lata na stanowisku Duurlig Nars. W badaniach uczestniczyły Narodowe Muzeum Korei, Instytut Archeologii Mongolskiej Akademii Nauk oraz Narodowe Muzeum Mongolii.

Grobowiec ma w przybliżeniu kwadratowy kształt i długi korytarz. Jego całkowita długość wraz z korytarzem wynosi około 73 metrów. Archeolodzy odnotowali dziewięć koncentrycznych kamiennych warstw, z których każda jest mniejsza od poprzedniej. Konstrukcja sięga na głębokość około 14,5 metra i przypomina odwróconą piramidę.

W centralnej części konstrukcji badacze znaleźli drewnianą komorę grobową z trumną. Jej rozmiary są mniejsze niż w innych elitarnych pochówkach Xiongnu. W oświadczeniu Narodowe Muzeum Korei zasugerowało, że może to odzwierciedlać zmiany w społeczeństwie i osłabienie imperium Xiongnu pod koniec I i w II wieku n.e.

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Przedmioty ze związków handlowych z odległymi regionami

Wśród znalezisk są srebrne ozdoby końskie z kwarcowymi inkrustacjami oraz koło z lakowanego wozu konnego. Przedmioty te wskazują na wysoki status społeczny pochowanej osoby.

Na dnie drewnianej trumny leżało także 15 płaskich kawałków jadeitu, które zachodziły na siebie. W pochówkach arystokracji dynastii Han często umieszczano co najmniej jeden jadeitowy dysk bi, jednak znaleziska z grobowca Xiongnu mają nieregularny kształt i wygrawerowane wzory. Badacze uważają, że może to świadczyć o zapożyczeniu praktyki pogrzebowej Hanów z własną reinterpretacją.

Pochodzenie przezroczystej szklanej czary z uchwytem nadal wymaga wyjaśnienia w toku dalszych badań. Archeolodzy planują również przeanalizować zęby i włosy z trumny, aby określić płeć chromosomową pochowanej osoby oraz możliwe pokrewieństwo z innymi osobami pochowanymi w kompleksie Duurlig Nars.

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