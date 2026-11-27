W Moskwie poinformowano o aresztowaniu generała pułkownika Jurija Grechowa, zastępcy dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, państwa-agresora, w sprawie dotyczącej korupcji. Informuje o tym The Moscow Times, powołując się na źródła gazety „Kommiersant” w organach ścigania.

Środek zapobiegawczy w sądzie wojskowym

Według publikacji w środę sędzia moskiewskiego sądu wojskowego postanowił zastosować wobec Grechowa areszt tymczasowy. Źródła zaznajomione ze śledztwem przekazały jedynie, że sprawa jest związana z korupcją. Konkretne okoliczności sprawy nie zostały ujawnione. Rosyjscy urzędnicy nie komentowali publicznie doniesień o aresztowaniu generała.

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Służba i sankcje UE

Grechow zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych od 2021 roku. W tym samym roku otrzymał stopień generała pułkownika. Przed powołaniem na obecne stanowisko przez ponad dziesięć lat pełnił kierownicze funkcje dowódcze w rosyjskich siłach obrony powietrznej.

Unia Europejska nałożyła sankcje na Grechowa z powodu jego roli w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. UE wskazywała na jego udział w rosyjskich uderzeniach na infrastrukturę cywilną.

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