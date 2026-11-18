W Moskwie rosyjskie organy ścigania państwa-agresora wszczęły sprawę dotyczącą podejrzenia oszustwa na dużą skalę przeciwko Markowi Warszawerowi, prezydentowi Teatru Lenkom im. Marka Zacharowa. W sprawie figuruje również 87-letni producent teatralny Walerij Jankłowicz. Informuje o tym Meduza, powołując się na gazetę „Kommiersant”.

Przeszukania i dokumenty

Zawiadomienie do organów ścigania złożył jeden z kierowników Lenkomu. Przeszukania w teatrze odbyły się 17 listopada. Śledczy przeszukali również biura osób figurujących w sprawie i zabezpieczyli dokumenty finansowe dotyczące relacji teatru z jednoosobową działalnością gospodarczą Jankłowicza.

Źródło „Kommiersanta” w środowisku teatralnym stwierdziło, że 79-letniemu Warszawerowi zajęto cały majątek i ograniczono mu możliwość wyjazdu z kraju. Dokładne zarzuty wobec Warszawera i Jankłowicza są obecnie nieznane.

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Prawa do spektakli

Według gazety Jankłowicz finansował produkcje Lenkomu, a jego jednoosobowa działalność gospodarcza posiada prawa do niemal wszystkich spektakli teatru, w tym do inscenizacji Marka Zacharowa.

Warszawer pracował w Lenkomie około 40 lat. Za dyrekcji artystycznej Marka Zacharowa odpowiadał za sprawy gospodarcze teatru. Zacharow zmarł w 2019 roku. W styczniu 2025 roku dyrektorem artystycznym teatru został mianowany Władimir Pankow, który wcześniej kierował Centrum Sztuki Dramatycznej i Reżyserii. W tym samym czasie w teatrze utworzono stanowisko prezydenta, które objął Warszawer.

Krótko przed przeszukaniami „Kommiersant”, powołując się na źródło, pisał, że Warszawer może wkrótce zostać zwolniony ze stanowiska.

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