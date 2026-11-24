W Moskwie, w Rosji — państwie-agresorze — do aresztu trafił 57-letni Anton Linkvist, założyciel i dyrektor generalny sieci sklepów z wyposażeniem wojskowym „Wtoroj Front”. Sprawa jest związana z domniemanymi darowiznami na rzecz Fundacji Walki z Korupcją, podaje Meduza.

Zatrzymanie i zarzuty

Portal Ostorożno, Nowosti, który jako pierwszy poinformował o zatrzymaniu, przekazał, że nazwisko Linkvista pojawiło się w wycieku danych dotyczących darowizn na rzecz fundacji. Według jego informacji przedsiębiorca został zatrzymany 19 listopada, a następnego dnia umieszczono go w areszcie śledczym.

TASS, powołując się na dokumenty sądowe, potwierdził zatrzymanie. Rosyjskie władze postawiły Linkvistowi zarzut finansowania działalności ekstremistycznej na podstawie części 1 artykułu 282.3 rosyjskiego Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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Dostawy dla jednostki GRU

Linkvist kieruje siecią Wtoroj Front od 1995 roku. Sprzedaje ona wyposażenie wojskowe i ma trzy sklepy w Moskwie.

Według The Insider, w 2016 i 2017 roku Linkvist zawarł cztery kontrakty państwowe na łączną kwotę 2,23 mln rubli z jednostką wojskową nr 92154. Numer ten odpowiada 322. Centrum Specjalnego Przeznaczenia „Seneż”, jednej z najbardziej zamkniętych jednostek rosyjskiego GRU. Otwarte dane, jak wskazuje The Insider, pokazują, że Linkvist jest trzecim pod względem wolumenu dostawcą tej jednostki.

Rosyjskie władze w 2021 roku uznały Fundację Walki z Korupcją za organizację „ekstremistyczną”. Od tego czasu, według Meduzy, rosyjskie organy ścigania wszczęły co najmniej 225 spraw karnych dotyczących darowizn na rzecz fundacji. Kary w takich sprawach wahały się od wysokich grzywien po więzienie: między innymi biolożka Sofia Rosenfeld została skazana na trzy i pół roku kolonii karnej za dwie darowizny po 1 tys. rubli.

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