W Moskwie, w Rosji — państwie agresorze — zatrzymano Denisa Aszyrowa, sekretarza stanu i zastępcę szefa Federalnej Agencji ds. Młodzieży, znanej jako Rosmołodież. Jest on podejrzewany o oszustwo związane z kontraktami państwowymi, informuje The Moscow Times, powołując się na trzy źródła RBC.

Kontrakty na 40,5 mln rubli

Według RBC śledczy badają dwa kontrakty państwowe o łącznej wartości 40,5 mln rubli, czyli około 492 tys. dolarów. Rosmołodież zawarła je z prywatnym Uniwersytetem „Synergia” w 2023 i 2024 roku.

Aszyrow pełni funkcje sekretarza stanu i zastępcy szefa agencji od lipca 2022 roku. Śledczy badają jego rolę w nadzorowaniu realizacji kontraktów oraz zatwierdzaniu prac uniwersytetu w imieniu Rosmołodieży. Jeśli zostanie uznany za winnego oszustwa na dużą skalę, może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Stanowisko uniwersytetu

Uniwersytet „Synergia” potwierdził, że śledztwo dotyczy dwóch kontraktów na opracowanie internetowych programów szkoleniowych dla pracowników pracujących z młodzieżą. Programy były poświęcone zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym.

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Uniwersytet oświadczył, że w pełni i w ustalonych terminach wykonał zobowiązania wynikające z obu kontraktów. Według uczelni rezultaty prac przeszły ekspertyzę zamawiającego, zostały przyjęte, a dokumenty potwierdzające wykonanie podpisali upoważnieni urzędnicy. Uniwersytet zaznaczył również, że wygrał otwarte przetargi z udziałem siedmiu organizacji, a organy antymonopolowe nie stwierdziły naruszeń.

RBC i rosyjskie media państwowe podały, że podczas przeszukań zatrzymano również Michaiła Jerofiejewa, prorektora „Synergii” ds. rozwoju regionalnego. Uniwersytet oświadczył, że jego pracownikom nie postawiono zarzutów.

Rosmołodież kształtuje politykę młodzieżową Rosji i realizuje programy dla młodzieży, w tym fora edukacyjne oraz projekty grantowe.

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