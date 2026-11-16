17 listopada w Mozambiku rozpocznie się proces opozycyjnego polityka i byłego kandydata na prezydenta Venâncio Mondlane’a. Postawiono mu pięć zarzutów, w tym publicznego nawoływania do przestępstw, podżegania do zbiorowego nieposłuszeństwa oraz terroryzmu po wyborach w październiku 2024 roku. W przypadku skazania Mondlane’owi może grozić ponad 20 lat więzienia, informuje Deutsche Welle.

Stanowisko oskarżenia i obrony

Mondlane odrzucił wszystkie zarzuty i oświadczył, że nie wzywał do przemocy. Według niego jego publiczne wypowiedzi miały na celu zapobieganie przemocy. Prokuratura twierdzi, że istnieje związek między jego apelami w transmisjach w mediach społecznościowych a przemocą podczas protestów. Akt oskarżenia opiera się na jego wystąpieniach wzywających do protestów, strajków i obywatelskiego nieposłuszeństwa.

W wyborach prezydenckich i parlamentarnych w październiku 2024 roku Mondlane kandydował przy wsparciu lewicowej partii opozycyjnej Podemos, ale nie uznał oficjalnych wyników. Zwycięzcą ogłoszono Daniela Chapo z partii Frelimo, która rządzi krajem od uzyskania niepodległości w 1975 roku.

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Protesty i kwestie przejrzystości

Po wyborach przez wiele miesięcy w kraju trwały demonstracje, strajki, blokady dróg i starcia z siłami bezpieczeństwa. Według organizacji społeczeństwa obywatelskiego zginęło ponad 400 osób; informowano także o grabieży lub niszczeniu sklepów i obiektów publicznych.

Prawnik Baltazar Fael, który zapoznał się z aktem oskarżenia, wyraził wątpliwości co do zasadności zarzutu podżegania do terroryzmu. Jego zdaniem taki zarzut wymaga udowodnienia wiarygodnego związku między wypowiedziami Mondlane’a a konkretnymi aktami przemocy, a także jego zamiaru podżegania do nich.

Sąd Najwyższy odrzucił również wniosek obrony o transmisję na żywo z rozprawy. Sąd uzasadnił decyzję ryzykiem dla bezpieczeństwa uczestników postępowania, możliwością wpływania na świadków lub ich zastraszania oraz potrzebą zapewnienia prawidłowego przebiegu rozpraw. Krytycy uważają tę decyzję za ograniczenie przejrzystości procesu.

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