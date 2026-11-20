Naukowcy wykryli szczególne wzorce metylacji DNA w mózgach osób, u których zdiagnozowano zespół stresu pourazowego. Te molekularne znaczniki różniły się zarówno od wskaźników u osób bez diagnoz psychiatrycznych, jak i od zmian wykrytych u osób z dużym zaburzeniem depresyjnym — informuje Live Science.

Metylacja DNA należy do zmian epigenetycznych: nie zmienia kodu genetycznego, ale może wpływać na aktywność genów. Badacze zaznaczają, że takie cechy mogą pomóc lepiej zrozumieć różnice w funkcjonowaniu mózgów osób z PTSD.

Analiza 302 mózgów pośmiertnych

Naukowcy przeanalizowali 302 próbki mózgu przekazane do badań po śmierci. Próba obejmowała 101 mózgów osób z diagnozą PTSD, 101 — osób z dużym zaburzeniem depresyjnym oraz 100 — osób bez zdiagnozowanych zaburzeń psychiatrycznych. Badacze mieli także dostęp do dokumentacji medycznej tych osób.

Zespół badał trzy obszary mózgu: korę przedczołową, ciało migdałowate i hipokamp. Kora przedczołowa jest związana między innymi z planowaniem i podejmowaniem decyzji, ciało migdałowate jest ważnym ośrodkiem przetwarzania emocji, a hipokamp odgrywa kluczową rolę w pamięci i uczeniu się.

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Różnice względem depresji

W porównaniu z mózgami osób bez zdiagnozowanych zaburzeń, u osób z PTSD odmienne wzorce metylacji DNA były szczególnie widoczne w korze przedczołowej. Natomiast w przypadku dużego zaburzenia depresyjnego obszarem z wyraźnymi różnicami metylacji było ciało migdałowate.

W depresji zmiany metylacji dotyczyły głównie tego samego zestawu genów w różnych obszarach mózgu. W przypadku PTSD nie wykryto tak spójnego wzorca: zestaw zaangażowanych genów różnił się w zależności od obszaru mózgu. Wzorce metylacji mogły także różnić się w zależności od płci, pochodzenia etnicznego i wieku, w którym dana osoba doświadczyła traumatycznego wydarzenia.

Ograniczenia badania

Praca opublikowana 20 listopada w czasopiśmie Cell Reports nie pozwala ustalić, co dokładnie spowodowało wykryte różnice. Obecnie nie wiadomo, czy są one skutkiem PTSD, czynnikiem ryzyka jego rozwoju, czy rezultatem innych okoliczności związanych z tym zaburzeniem.

Autorzy nie uwzględnili także możliwego wpływu używania substancji, które wiąże się zarówno z PTSD, jak i z depresją oraz również może wpływać na metylację DNA. Ponieważ analizowano próbki pośmiertne, naukowcy opierali się na dokumentacji medycznej, a nie na bezpośredniej ocenie stanu uczestników.

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